IU advierte del "fracaso" en la gestión sanitaria de la Junta y critica que no se refuerza la Atención Primaria

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha advertido este martes del "fracaso" en la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía y ha lamentado que el Ejecutivo regional "no ha hecho los deberes para afrontar la segunda ola" en relación con el coronavirus, lamentado también "el abandono de la atención primaria", ya que no hay refuerzo.

Alba, en rueda de prensa en Málaga, ha dicho que "preocupa" de "forma permanente" la situación sanitaria, más aún tras "los datos del pasado viernes, ya que en menos de 24 horas, el viernes, se dieron 1.242 casos positivos --de COVID--, y la situación en Andalucía cada vez es más alarmante".

"Afrontamos esta situación, además, sin que el Gobierno de la Junta haya realizado los deberes", ha señalado Alba, al tiempo que ha dejado claro que "estamos ante la segunda ola de la pandemia, y a día de hoy no se han contratado más rastreadores", también ha aludido a que "no se está reforzando la Atención Primaria, cuestión importante para el control de la pandemia".

"ES MÁS FÁCIL HACER UN SUDOKU QUE COGER UNA CITA"

Asimismo, ha criticado que conseguir una cita en Atención Primaria es "hacer una aventura". "Es más fácil hacer un sudoku que coger una cita en centro de Atención Primaria", ha dicho, aludiendo a las "colas" en los centros de salud y a que "fallan" las aplicaciones a la hora de pedir citas y los teléfonos.

"Está fallando el sistema de Atención Primaria", ha apostillado, incidiendo en que es "el eslabón más importante del protocolo del sistema sanitario y está colapsado y saturado". "A día de hoy no escuchamos a ningún responsable del PP decir nada al respecto", ha criticado.

Por otro lado, ha vuelto a recordar que Andalucía es la Comunidad que realiza "menos PCR" por habitante. "Hemos pasado una crisis sanitaria y todo el mundo sabíamos que teníamos que afrontar unas situaciones complicadas en el verano, con lo que implica de turismo, afluencia de gente...". "La Junta no es capaz de fortalecer el sistema público sanitario", ha abundado.

Es más, ha criticado que parece que para el presidente del Ejecutivo andaluz "no pasa nada y en las casas de la gente en Andalucía hay preocupación, miedo, inseguridad por los colegios, por los centros de Atención Primaria, por la amenaza que supone la pandemia y parece que esto no va con el Gobierno andaluz".

"No se contratan rastreadores, no se refuerza la Atención Primaria y el PP sigue con la misma hoja de ruta que antes de que apareciera la pandmemia, parece que no ha pasado nada en estos últimos meses", ha

señalado.

Por ello, ha hablado de "un fracaso" en la gestión sanitaria de la Junta", aludiendo también a "cuando Moreno reclamaba competencias en pleno estado de alarma al preside del Gobierno" y "a día de hoy con todas las competencias no ha sabido planificar para obtener unsistema sanitario que dé todas esas garantías a la población".

Para Alba, "es una vergüenza que en esta situación, mientras estamos viviendo esa inseguridad, viendo las colas en centros, cada día más positivos y sigue avanzando la pandemia, Moreno se dedique de forma cínica a inaugurar estatuas en homenaje a la sanidad pública". "Que le pregunte a los trabajadores de Salud Responde si necesitan estatuas o estabilidad en sus empleo", ha cuestionado.

VUELTA SECUNDARIA

Por otro lado, Alba se ha referido a la vuelta de los alumnos de secundaria y ha deseado "el mejor funcionamiento" ante la situación actual. "Deseamos desde IU que vaya lo mejor posible, sobre todo viendo la falta de planificación y el desastre que ha sido este principio de curso por parte de la puesta en marcha del mismo de la Junta".

Así, ha hablado de "falta de planificación y falta de inversión pública, de dinero público en materia educativa", ha concluido Ernesto Alba.