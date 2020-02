IU Andalucía cree que "las tensiones" en Podemos no acabarán con el acuerdo de confluencia y aboga por seguir avanzando

Publicado 11/02/2020 14:05:19 CET

Cree que el grupo parlamentario se debe guiar por el programa electoral y no ve motivo para fracturas sobre políticas consensuadas

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha valorado este martes que Podemos está "en un proceso interno de debate" y "tenemos que respetar sus tiempos", asegurando que "nosotros queremos en todo momento dar la seguridad de que IU está firmemente convencida de que hay que seguir avanzando en estos procesos de confluencia con Podemos".

"Esas tensiones de Podemos creemos que no van a acabar con ese acuerdo, convicción y voluntad que nosotros compartimos", ha agregado, señalado que cuando la formación morada resuelva el debate interno que mantiene, "sepan que por nuestra parte van a encontrarse todas las posibilidades abiertas para que se pueda seguir avanzando".

En rueda de prensa en Málaga, Valero, que ha señalado que no ha hablado sobre este asunto con la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha recordado que IU es un espacio político que "históricamente ha tenido innumerables acuerdos y discrepancias", por lo que ha dicho ver "con total naturalidad" cómo las discrepancias pueden acontecer en otras fuerzas y espacios políticos.

Así, ha insistido en relación con IU en que "tenemos una convicción firme de continuar una política de confluencia, que tenemos claro que en el conjunto del Estado va de la mano de Podemos y que en Andalucía también suma otros actores andalucistas".

"Desde esa firme convicción, ocurra lo que ocurra más allá de nuestros muros, más allá de nuestra sede, nosotros vamos a ir con esos acuerdos hacia adelante", ha incidido, ya que, ha dicho, "nos parece que son los que mejor responden a las expectativas de nuestros votantes y sobre todo que da unos frutos en las instituciones que permiten mejorar la vida de la gente".

"VAMOS A PONER TODO PARA QUE NO AFECTE A LA CONFLUENCIA"

Por ello, ha vuelto a insistir en que desde "la naturalidad" desde la cual ven que se dan "discrepancias en una fuerza política hermana" como Podemos, IU "con toda la serenidad, con toda la responsabilidad --y eso es muy importante poner responsabilidad cuando hay discrepancia-- decimos que vamos a poner todo encima de la mesa para que eso no afecte a los espacios de confluencia y estos puedan seguir hacia delante porque están dando frutos y porque nuestra gente, nuestros votantes así nos lo demandan".

"Responsabilidad, calma y certidumbre de que nosotros continuamos con la confluencia con Podemos y con otras fuerzas políticas que estamos confluyendo en Andalucía y fuera de ella", ha sostenido.

Cuestionado, en concreto, sobre cómo podría afectar al grupo parlamentario y cómo quedaría la marca Adelante Andalucía, Valero ha dicho que se abren hipótesis, "que no dejan de ser hipótesis", ya que lo que hay ahora mismo es "una discrepancia en el seno de Podemos".

"QUEREMOS SABER CUANDO RESUELVAN EL DEBATE QUÉ QUIEREN HACER"

En este punto, ha abogado por "buscar todas las fórmulas posibles que no se frustrasen y se diesen salidas para que ese grupo parlamentario siguiese haciendo una extraordinaria labor como hasta ahora". Eso sí, ha dejado claro que "desde esa voluntad que nosotros tenemos para poner todas las salidas posibles para que no se estropee nada, queremos saber, cuando resuelvan sus debates, qué quieren hacer".

"Nosotros seguimos con la mano tendida para seguir de la mano de los que ya estamos hoy; la mano tendida siempre y la voluntad de que la confluencia continúe", ha dicho, precisando que tienen que esperar los tiempos de Podemos "para que resuelvan sus legitimas aspiraciones y propuestas de futuro".

En este punto, cuestionado por qué pasaría si Teresa Rodríguez funda un partido fuera de la marca Podemos, ha sostenido: "Tenemos claro que tenemos que ir espalda con espalda para librar una lucha frente al avance de las fuerzas reaccionarias con Podemos".

"Eso no va cambiar, nos parece que eso es fundamental, es serio y riguroso" y, a partir de ahí, "nosotros no cerramos el acuerdo, el dialogo y la confluencia a más espacios políticos que haya a la izquierda del PSOE".

"Lo que está claro es que la columna vertebral de las confluencias en el conjunto del país y Andalucía, hoy por hoy, lo vertebran IU y Podemos", ha dicho, añadiendo: ·Creo que tenemos que aspirar a que no se quede nadie fuera de esos espacios de confluencia. Tenemos que ver si el resto de actores efectivamente quieren continuar o no".

MARCA ADELANTE ANDALUCÍA

Por otro lado, ha sido cuestionado por qué pasaría si Rodríguez se saliese de la marca Adelante Andalucía, ha dicho que esta denominación "debe se de todos lo que lo han formado desde el origen con responsabilidad y sentido común". "La marca Adelante Andalucía si ha de ser de alguien, ha de ser de todos lo que lo han fundado, si no será una marca que no tendrá esa validez y legitimidad, y habrá otras".

"Nos parece que esa marca, Adelante Andalucía, hoy por hoy, --ha continuado-- es la marca de IU, de Podemos y los partidos andalucistas que concurrieron a las últimas elecciones autonómicas; el partido instrumental no tiene ninguna potestad ni vinculación con el grupo parlamentario".

Por último, sobre si teme una fragmentación del grupo debido a lo que ocurra en Podemos y la posibilidad de que Rodríguez funde otro partido, Valero ha dicho que "confiamos, y hasta ahora ha sido así, en que este grupo parlamentario se guíe por el programa con el cual se presentó a las elecciones, que hasta ahora ha orientado las decisiones y votaciones de los parlamentarios".

"No creemos que debieran darse fracturas sobre políticas más que consensuadas y coherentes y que ahora encuentran un eco en un *Gobierno central", ha apostillado, insistiendo en que no deberían darse "diferencias porque en lo político no se dan; cuestión distinta son las diferencias corrientes, normales, que se puedan dar en el seno de Podemos ante un proceso congresual", ha concluido.