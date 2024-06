IU apoya a movilización de vecinos de Junta de los Caminos para dar solución a conexión con Puerto de la Torre

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Sumar en el Congreso y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, junto con la coordinadora de IU Provincial de Málaga, Toni Morillas, se han reunido con la Asociación de Vecinos Junta de Los Caminos y Diseminados y ha informado de que ha trasladado una pregunta escrita al Ministerio de Transportes en la que se solicita "que se diga claramente cuáles son las acciones previstas, cuál es la previsión para hacer ese paso a nivel tan demandado para terminar con la discriminación institucional que padecen los vecinos y vecinas de este núcleo de Puerto de la Torre desde hace 14 años", que se "juegan el tipo para hacer su vida cotidiana, pasando por la calzada de la carretera".

Valero ha señalado que "la reivindicación de los vecinos y vecinas es de justicia, hablamos de que no hay una Málaga con barrios de primera y de segunda, con malagueños y malagueñas de primera y de segunda".

"Esta ciudad se gobierna pensando sólo en los intereses de los que se benefician del turismo masivo o de los que tienen recursos para vivir en los barrios más acomodados que no tienen este tipo de problemas. Estos vecinos y vecinas están sufriendo discriminación institucional", ha advertido.

Ha apuntado que "desde que se hizo la hiperronda y la autopista estos vecinos y vecinas han quedado aislados. Aislados de unos servicios que les permiten hacer una vida cotidiana corriente. Mujeres y hombres trabajadores, pensionistas, niños y niñas, todos los días se juegan el tipo para hacer su vida cotidiana, pasando por la calzada de la carretera porque no hay un paso a nivel donde debería", ha apuntado Valero.

"Lo primero que pedimos es que acaba la discriminación institucional y que Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes colaboren, se pongan a hablar, a trabajar y a resolver este problema", ha enfatizado Valero.

Asimismo, el diputado por Sumar ha anunciado también que "hemos formulado una pregunta escrita al ministerio para que nos diga claramente cuáles son las acciones previstas, cuál es la previsión para hacer ese paso a nivel demandado y queremos saber también cuáles son los contactos que se van a tener y se han tenido entre las distintas administraciones que no pueden seguir pasándose la pelota ante un problema que cada día hace que los vecinos y vecinas de Junta de Caminos, el Lagarillo y núcleos al norte de Puerto de la Torre sufran esa discriminación institucional".

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha señalado en la concentración vecinal que "en tiempos en los que tanto se habla de movilidad sostenible es impensable que haya más de 3.000 vecinos y vecinos de nuestra ciudad que llevan 14 años esperando a que las administraciones se pongan de acuerdo para darles una solución". "Y en este caso, tanto el Ministerio de Transportes como la Junta y también el Ayuntamiento tienen un debe", ha agregado.

"Deberían haberse sentado en una mesa con los vecinos y las vecinas, explorar las distintas soluciones que sean viables técnicamente para que se les pueda dar una solución y para que la movilidad sostenible no sea un lema vacío de contenido si no que sea una realidad y se pueda tener esa conexión peatonal y ciclista con el resto del distrito", ha dicho.

Por ello, ha incidido en que desde IU "queremos apoyarles, exigir a las administraciones que les den una respuesta, que se pongan de acuerdo y que busquen la solución técnica".

Ha agregado que "no es respuesta decir que no es viable técnicamente, soluciones técnicas hay, lo que hace falta es voluntad política y tener la determinación para que haya colaboración institucional entre ayuntamiento, ministerio y Junta de Andalucía para que los vecinos y vecinas no tengan que estar poniéndose en riesgo para poder acudir al centro de salud o al colegio de su barrio".

Por último, la vicepresidenta Asociación de Vecinos Junta de Los Caminos y Diseminados, Yolanda Podadera, ha recordado que "hace más de 14 años que se hizo la hiperronda y nos dejaron sin un paso peatonal que una nuestra zona del barrio con el núcleo principal de Puerto de la Torre".

"Es un problema que afecta a más de 2.000 personas. Tenemos informes favorables para que nos hagan un paso peatonal a nivel con medidas de calmado y un paso de peatones y, sin embargo, cuando ha llegado al ministerio de Transportes nos encontramos con que han hecho con un informe desfavorable y no san negado dicho paso. Pretenden darnos paso a más de medio kilómetro, bajo la hiperronda, por un túnel que pasa por un arroyo y que se inunda cuando llueve, un paso adecuado para los animales y que no es apropiado para que pasen nuestros niños, ni nuestras personas mayores", ha concluido.