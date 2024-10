IU dice que situación sanitaria en Costa del Sol está "fuera de control" con una gestión "muy deficiente"

MARBELLA (MÁLAGA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, ha mantenido este martes una reunión en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) con representantes del Sindicato Médico y diferentes responsables de IU en la provincia donde ha constatado "la preocupación creciente ante la situación totalmente fuera de control de las listas de espera y de la asistencia sanitaria que hoy el Sindicato Médico nos ha descrito como situación de tormenta perfecta".

Nieto ha señado que desde el Sindicato Médico aseguran que esta situación se debe a que hay "menos personal del necesario, con una gestión muy deficiente y con una supuesta ampliación de estas instalaciones hospitalarias, que ellos mismos nos han reiterado que califique como traslado no como ampliación porque no va a haber un refuerzo de personal que garantice que a la ampliación de los servicios que ya se pone a disposición de la ciudadanía en estas instalaciones se puede sumar un número mayor de especialidades y mejor atención y mayor atención cuando en realidad no se va a fortalecer el personal".

Al respecto, la parlamentaria ha señalado que el Sindicato Médico le ha trasladado su preocupación por el hecho de que "las dos plantas de quirófano que ahora están a disposición de la ciudadanía, se cerrarán, se picarán, literalmente, para trasladar el área quirúrgica a la zona nueva muy bonita, pero con un solo quirófano más, cuando en realidad también se incorporará la cirugía vascular que en este momento no se hace y que por tanto requerirá de un espacio del que ya se carecerá porque se habrán cerrado estos quirófanos".

La líder de izquierdas ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para tratar de hacer entender al SAS "que las decisiones que tiene por delante para tomar aquí si son correctas, van a aliviar las listas de espera, van a aumentar la calidad de la atención, sanitaria y van a fidelizar al personal que es imprescindible para llevar esas mejoras a cabo, y si son malas decisiones, las listas serán todavía mayores, la atención sanitaria se deteriorará todavía más y el número de profesionales que se marchará, será aún mayor del que se está marchando ahora"

"El personal del hospital no había visto antes a personas de algunas de las categorías, celadores, celadoras, viviendo en caravanas, a personal de todas las categorías sometido a contratos mes a mes con una incertidumbre laboral tan grande que, cuando hay otro hospital que les ofrece contrato más estable y un poco unas condiciones laborales un poco mejores, se van marchando de un hospital en el que la carga de trabajo es tremenda", ha subrayado.

"Vamos a hablar con la nueva consejera de Salud y vamos a intentar revertir decisiones que se han tomado con muy poco talento. Que se abra de inmediato el hospital de Estepona, pero que se abra de verdad, con personal. Que este edificio nuevo del Hospital Costa del Sol sea efectivamente una ampliación y no un traslado y que se echen las cuentas de los refuerzos que necesita la plantilla de este hospital para garantizar que efectivamente se aumenta la cartera de servicios y se va más rápido", ha incidido la parlamentaria.

Por su parte, la coordinadora comarcal de IU, Victoria Morales, ha señalado que "el colapso que sufre este hospital desde hace años, vemos que no solamente no tiene solución, sino que la propia ampliación del Hospital Costa del Sol va a suponer un varapalo nuevamente en la atención sanitaria de los vecinos y vecinas porque no se va a aumentar el presupuesto ni la capacidad presupuestaria para dotar de personal médico suficiente para dar una cartera de servicios que ya se está anunciando, una gestión nefasta".