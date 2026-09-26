IU elige a Morillas como candidata a Alcaldía de Málaga "para pasar de la especulación a la vivienda por derecho"

IU elige a Toni Morillas como candidata a la alcaldía para “pasar de la época de la especulación a la época de la vivienda por derecho” - IU MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual concejala portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga capital, Toni Morillas, ha sido elegida por la militancia de Izquierda Unida como candidata a la Alcaldía de la organización de izquierdas de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

"Asumo esta tarea desde el agradecimiento profundo a mis compañeros y compañeras de IU que me han prestado su confianza para que lidere este proceso que abra una etapa de cambio en la ciudad de Málaga", ha dicho Morillas acompañada de Efraín Campos, coordinador local de IU en la ciudad de Málaga.

La candidata de IU ha señalado que asume este reto "con muchísimo orgullo, con mucha responsabilidad, y también con mucha determinación y con mucha alegría, y, sobre todo, "acompañada de magníficas personas, de vecinas y vecinos, que se baten el cobre cada día en los barrios de la ciudad".

"Estoy convencida de que ha llegado el momento del cambio a la ciudad de Málaga. Ya es hora de que se abran puertas y ventanas en el Ayuntamiento y de que empiece a entrar aire fresco. Es hora de mandar a casa a Paco de la Torre, al PP y su política especulativa. El PP ha llevado a Málaga a una situación de colapso. Venimos denunciando se está exprimiendo la ciudad por un puñado de especuladores que han reemplazado nuestros hogares por alojamientos turísticos, las tiendas de barrio por franquicias y han convertido los espacios públicos en un escaparate tematizado para hacer negocio", ha criticado.

Morillas ha subrayado que el plan de IU "frente a ese modelo de la ciudad-negocio, de la ciudad puesta en bandeja a los especuladores, es un plan muy sencillo: Queremos que Málaga sea para vivir y no para especular. Queremos que haya vivienda asequible para que la ciudadanía malagueña pueda vivir en sus barrios y en su ciudad. Queremos un Ayuntamiento que cuide de nuestra gente, que es la gente trabajadora y de sus barrios, y queremos también una ciudad acogedora".

Asimismo, la candidata de IU ha incidido en que "en las próximas municipales la disputa va a ser que los malagueños van a tener que decidir y que elegir si quieren que su ciudad continúe siendo una oportunidad de negocio para grandes fondos de inversión y para la trama especulativa del PP o si quieren recuperarla para vivirla y, sobre todo, recuperarla para que vivir merezca la alegría y no la pena. Nosotras queremos recuperar la ciudad para vivir y queremos recuperar las viviendas con las que actualmente se está especulando para que las familias trabajadoras puedan vivir en ellas".

"Y para hacerlo es necesario que sumemos a muchísima otra gente, que sumemos todas las fuerzas, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, toda la gente que se está movilizando en los barrios de Málaga y que anhelan un futuro de cambio, y también es necesario hacerlo con la determinación de una izquierda que tiene la valentía para plantarle cara y doblarle el pulso a los poderosos", ha declarado.

Por su parte, el coordinador local de IU en la ciudad de Málaga, Efraín Campos, ha anunciado que, además de a la candidata a la Alcaldía, se ha elegido nueve personas que la acompañarán en este propósito, y que son: Paco Guzmán, militante de HOAC, y activista vecinal en Miraflores del Palo; Irene Muñoz, docente y sindicalista de la educación pública; y Rodrigo Muñoz, activista de la Asociación de Vecinos de El Palo y miembro de La Desbandá.

También Noemí Escobar, activista por el derecho a la vivienda; Francisco Javier Jiménez, expresidente del Colegio de Trabajo Social activista en defensa de los más desfavorecidos; Silvia Moreno, traductora y miembro del equipo de remo de la Asociación Deportiva Noctiluca BCS; Alejandro García, abogado y profesor de piano.

Y, por último, Lara Campos, universitaria y miembro del grupo Estudios Críticos y con la lucha medioambiental; y Sixto Martín. trabajador del Museo Picasso y cantante del grupo musical La Trinidad.

Campos ha hecho referencia a Toni Morillas, a la que ha calificado como "un vendaval que ha liderado la oposición de izquierdas contra Paco de la Torre, pero también desde la calle. Una persona que recoge lo mejor de la izquierda malagueña como es el trabajo, la constancia y la solvencia, pero también, ilusión y alegría. Sin duda la mejor alcaldesa que Málaga puede tener".