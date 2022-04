IU Málaga dice que la ciudadanía será "la protagonista del cambio político": "Es el momento de darlo todo"

Señala que el adelanto "es un fracaso del Gobierno de PP y Cs por la gracia de Vox" y ve el 19J "una oportunidad histórica para avanzar"

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga y parlamentario andaluz de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, ha advertido de que el adelanto electoral en Andalucía es "un fracaso del Gobierno del PP y Cs por la gracia de Vox, centrado única y exclusivamente en la propaganda fácil" y ha asegurado que "la ciudadanía va a ser la protagonista del cambio político".

"Ahora es el momento de darlo todo para poner la Junta de Andalucía al servicio de la gente trabajadora, pymes, autónomos y cooperativas. Es necesario cambiar las políticas que se vienen desarrollando históricamente en Andalucía".

Así, ha incidido en que el 19 de junio "afrontaremos la amenaza de un retroceso democrático de la mano de la ultraderecha, pero también es una oportunidad histórica para avanzar hacia una Andalucía como la que más, con más derechos, dignidad y con más ambición", ha subrayado.

Ahumada ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "después de un año especulando, manoseando con un posible adelanto electoral, engañándonos a todos, en primer lugar, al vicepresidente, Juan Marín, que hasta hace unos días defendía acabar con la legislatura; ha decidido convocar elecciones".

Es más, a su juicio, "lo ha hecho en un momento en el cual Andalucía corre el riesgo de ponerse a la cola en la recuperación económica, una recuperación económica que se está viendo frustrada por la guerra de Putin y sobre la que Juanma Moreno nuevamente se borra".

"Igual que hizo con la pandemia, en ningún momento ha sido capaz de articular ninguna política propia de Andalucía de asumir sus competencias, y de actuar frente a una crisis igual que lo están haciendo el conjunto de administraciones", ha advertido.

Así, Ahumada ha dicho que "el problema" de Andalucía "no es la prórroga de los presupuestos. El problema de Andalucía es un Gobierno que ha entrado en una parálisis y que tiene a Andalucía totalmente paralizada y, además, sumida en una incertidumbre que únicamente ha provocado Moreno".

"El adelanto electoral es un fracaso del Gobierno del PP y Cs por la gracia de Vox, centrado única y exclusivamente en la propaganda fácil, más preocupado de ejercer de oposición del Gobierno central que ocupado de ser Gobierno de Andalucía".

En cuanto al balance del Ejecutivo andaluz, Ahumada lo ha tachado de "un absoluto fiasco para Andalucía", al tiempo que ha asegurado que se ha demostrado que "el cambio de mentira que representaban las derechas no vale para Andalucía, no vale para las andaluces". "No ha sido capaz de afrontar las crisis coyunturales que hemos tenido durante estos años".

En este punto, Ahumada ha indicado, además, que "estructuralmente Andalucía sigue contando con los mismos problemas que se encontró a su llegada, incluso, podemos decir que algunos se pueden haber visto durante estos años agravados".

"El deterioro de los servicios públicos es evidente, las desigualdades en Andalucía siguen patentes, seguimos siendo la Comunidad con un mayor porcentaje de familias en pobreza severa y tenemos un sistema económico muy dependiente y generador de paro y precariedad", ha enumerado, al tiempo que ha añadido que "las cifras de paro, desempleo, y de precariedad señalan que lejos de estar en un cambio hemos estado en un recambio".

Al respecto, ha agregado también que "aún contando con más recursos que nunca los problemas de Andalucía son los mismos que siempre". Por tanto, ha dicho, "no solo vale, por tanto, un cambio del signo político del Gobierno, sino que hay que cambiar" los gobiernos y con "ese propósito vamos el 19 de junio, ahora es el momento de darlo todo para poner la Junta de Andalucía al servicio de la gente trabajadora, pymes, autónomos y cooperativas".

Ahumada ha incidido en que "ese es el reto que asumimos por eso salimos a por todas". "El pueblo andaluz va a escribir su historia rompiendo el otra vez el guion que nos habían escrito las derechas y poderes mediáticos, como aquel 4 de diciembre".

"La ciudadanía va a ser la protagonista del cambio político en Andalucía, con ilusión, con valentía por Andalucía, por una Andalucía progresista, social, verde y feminista, como una Andalucía como el propio Blas Infante la quisiera", ha concluido.