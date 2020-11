IU Málaga dice a la Junta que deje la propaganda y que "lo prioritario debe ser salvar vidas, no la Navidad"

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz y coordinador de Izquierda Unida en Málaga, Guzmán Ahumada, ha asegurado que el Gobierno Andaluz debe "dejar la propaganda ante la situación sanitaria actual" y tomar medidas para la contención de la pandemia, porque "sin contención de la pandemia no habrá recuperación económica", al tiempo que ha señalado que "lo importante no es salvar la Navidad, lo importante es salvar vidas".

Así, ha indicado que la Junta debe dejar "los eslóganes vacíos y actuar con responsabilidad" y ha apuntado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "no tiene que luchar contra 'El Grinch', tiene que luchar contra el coronavirus, contra la pandemia que se está llevando vidas, que se está llevando sueños".

En este sentido, Ahumada ha solicitado que "junto a las medidas de restricciones de movilidad y horarios, tenemos que aprender de lo que no se hizo en verano para hacerlo ahora y es dotar suficientemente a la sanidad pública, a la atención primaria, para fortalecer la eficacia en la prevención, en la detección precoz de los casos".

Para ello, ha dicho, "no hay fórmulas mágicas, solo hay que poner recursos, más rastreadores, que hemos visto eran insuficientes y cuya cifra estaba escondida detrás de un personal sanitario que se ocupa de esas tareas de rastreo en su tiempo libre y, actualmente, no hay tiempo libre para ningún sanitario, y por otro lado se tienen que generalizar los cribados en poblaciones de una alta tasa de contagios".

"Aunque los datos por hospitalizaciones parecen se están relajando, en la provincia de Málaga nos preocupan la situación de dos puntos, la Serranía de Ronda, con un alto porcentaje de contagios, y el municipio de Cuevas del Becerro, cuyo ayuntamiento ha solicitado en innumerables ocasiones un cribado masivo y que, sin embargo, ha sido incomprensiblemente ninguneado de manera sistemática por la Junta de Andalucía", ha incidido Ahumada.

El diputado andaluz ha señalado que "además de estas acciones sanitarias de urgencia es necesario ayudar a los sectores más desfavorecidos, pero ayudarlos no con propaganda, como el plan de 600 millones anunciados la semana pasada y que desde todos los sectores se han visto insuficiente o que no cubre las necesidades reales del sector, que no necesita actualmente hipotecarse y sacar créditos, sino aumentar el número de ayudas directas".

"Comprobamos cómo la cantidad de ayudas directas, de hasta 1.000 euros, completamente irrisoria, se sustenta en una ayuda de 80 millones que, casualidad, es la misma cantidad que la Junta de Andalucía ha recibido como transferencia del Estado", ha explicado Ahumada, quien ha incidido en que el sector hostelero "las considera insuficientes y desde los sindicatos CCOO y UGT no comprenden como esas ayudas no van ligadas al mantenimiento del empleo".

El coordinador provincial de IU ha insistido en que el Gobierno andaluz "debe impulsar políticas para rescatar a los sectores más afectados por las restricciones que están haciendo posible contener la pandemia y se tiene que hacer sin propaganda, poniendo fondos suficientes y no rompiendo el diálogo social".

Al respecto, ha indicado que estas ayudas anunciadas "vienen solo con la negociación con una de las partes y debe negociarse con todas las implicadas, asociaciones de hosteleros, sindicatos, autónomos, etcétera, que le están pidiendo que, verdaderamente, la Junta ponga dinero sobre la mesa para rescatar al sector, no más anuncios, no más propagandas".