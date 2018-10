Joaquín Durán defiende Canal Sur como "elemento vital de cohesión y vertebración de Andalucía"

Publicado 18/10/2018 13:52:11 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha defendido el "papel vertebrador" de la radio y la televisión pública andaluza y su importancia como "elemento vital de cohesión de Andalucía".

Así lo ha indicado Durán en el marco de una conferencia sobre el papel de Canal Sur en la autonomía andaluza que ha pronunciado en las jornadas conmemorativas del 40 aniversario del Pacto de Antequera, que tienen lugar en el Ayuntamiento de esta ciudad malagueña, y donde ha estado acompañado por el presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga (UMA), Juan de Dios Mellado, y el vicerrector de Política Institucional de la UMA, Juan Antonio García Galindo, según informa la RTVA en una nota este jueves.

Durán ha defendido el "papel vertebrador" de la radio y la televisión pública andaluza, que "ha vivido y contado todo lo ocurrido en Andalucía, durante 30 de los 40 años transcurridos desde la firma de aquel histórico pacto" de Antequera.

Según ha agregado Durán, Canal Sur es el único medio de comunicación audiovisual netamente andaluz, con presencia en toda la comunidad, dando voz a las ocho provincias; lo que lo convierte en "un elemento vital para la cohesión y la vertebración de Andalucía".

"Los andaluces se conocen y se reconocen gracias a un medio de comunicación --Canal Sur-- que los tiene permanentemente interconectados", ha dicho Durán, que ha defendido, además, que "nuestra empresa tiene una delegación en cada provincia, que no sólo aporta información a la cadena, sino que cuenta con su propia información local", y en ese sentido ha manifestado que "la vertebración se ha hecho posible gracias a la información de proximidad".

Durán ha destacado que la cadena ofrece información dedicada a la solidaridad, el consumo, la Universidad o la agricultura, entre otras temáticas, y al respecto ha resaltado que "damos cobertura a sectores y población que, sin nosotros, no tendrían visibilidad", como "mayores, discapacidad, voluntariado, educación".

"Es un apoyo incesante y una referencia para colectivos de este tipo", ha señalado el director de Canal Sur, quien también ha destacado que "somos la única cadena completamente accesible", en referencia al lenguaje de signos y la subtitulación. Además, "hemos llevado la imagen de Andalucía al mundo con el Canal Andalucía Turismo, y hemos difundido el flamenco y la cultura con el canal FlamencoRadio", según ha abundado.

"MOTOR DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ANDALUZA"

Después de afirmar que "no hay telebasura en Canal Sur", el máximo responsable de la radio televisión andaluza ha destacado el papel de ésta como "motor de la industria audiovisual andaluza", aunque ésta "no atraviesa un buen momento por la crisis", según ha apostillado.

En esta materia ha señalado que "hemos construido en estos últimos 30 años un gran archivo audiovisual de Andalucía", y "nuestra historia reciente está en nuestra radio y en nuestra televisión".

De igual modo, ha negado que Canal Sur sea "cara", y para ello ha comparado "los 16 euros al año por ciudadano que cuesta la televisión andaluza frente a los 60 euros al año de la televisión vasca".

Igualmente, ha destacado la creciente presencia de la cadena en Internet y la apuesta por las nuevas tecnologías, y ha dado el dato de que en Youtube "se ven casi dos millones de vídeos al día con reportajes o noticias de Canal Sur".

Durán se ha preguntado qué hubiera pasado si no hubiera existido Canal Sur, y ha respondido que "la imagen que se tendría de Andalucía sería la que dan otras televisiones, los mensajes de nuestros líderes políticos, económicos, sociales, no llegarían; no se habrían podido hacer tantas y tantas campañas solidarias, contra el maltrato, a favor del consumo de nuestros productos, etcétera".

Ha concluido que "probablemente el cine andaluz no sería lo que es", porque, según ha resaltado, "las ayudas de Canal Sur al audiovisual han contribuido a que la presencia de nuestro cine en España sea de extraordinaria importancia". Ha recordado en este sentido el apoyo prestado a cineastas como Benito Zambrano, Alberto Rodríguez y Paco León "desde sus comienzos".