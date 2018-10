La Junta confía en que Europa "se avendrá" a lo que plantea el sector pesquero en el plan de gestión del Mediterráneo

Publicado 04/07/2018 14:47:13 CET

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, se ha mostrado "convencido de que la Comisión Europea finalmente se avendrá a recoger lo que plantea el sector pesquero" y ha considerado que el Plan de Gestión del Mediterráneo "garantiza la sostenibilidad y a la vez la rentabilidad".

"Bruselas no puede hacer caso omiso de las justas reivindicaciones que está haciendo el sector y no puede mirar para otro lado cuando un sector ha dado sobradas muestras de su responsabilidad", ha aseverado Sánchez Haro, quien ha recordado que se "han hecho esfuerzos muy importantes para autoimponerse un plan que toma conciencia en la recuperación de los caladeros".

Así, ha considerado que la limitación que se establecía en el plan para 2018 "creemos que debe cifrarse en al menos 210 días de pesca para las embarcaciones de arrastre andaluzas que están faenando en el Mediterráneo".

Al respecto, en su intervención en el desayuno organizado en Málaga por diario SUR, ha incidido en que ese tope "ha de situarse en los próximos años y siempre por encima de la media de los 190 días porque cuando bajamos de esta cifra la viabilidad de la actividad deja de existir con el consiguiente problema económico".

"Si se lleva a efecto como lo está planteando la Comisión Europea ahora mismo tenemos un problema serio, porque si estamos planteando ir por debajo de los 210 días no es viable y multitud de embarcaciones tendrán que quedarse en puerto", ha advertido Sánchez Haro, quien ha incidido en que el plan de gestión "está técnicamente estudiado y es sólido como para defenderlo".

Así, ha reiterado que "ha habido un cambio importante, el anterior Gobierno no lo veía como nosotros, asumía las tesis de la Comisión Europea y es una alegría que en la reunión que tuvimos con la directora general de Pesca planteaba que asumía las tesis del sector y la Junta de Andalucía".

Por eso, el consejero ha asegurado que "desde Andalucía vamos a dar la batalla con cuantas actuaciones sean necesarias para defender el plan de gestión que fue consensuado por la Junta y el sector pesquero".

Cuestionado por si se tomarán alternativas si no se llega a un acuerdo, ha aseverado que no quiere llegar a otras medidas": "Tenemos que pelear por que no se baje en ningún momento esos 190 días porque no es viable".

Sobre el acuerdo con Marruecos, ha señalado que desde la región "lo que pedimos a la Comisión Europea es que haya un acuerdo de máximos, que se introduzcan otras pesquerías", aunque ha reconocido que no es una negación fácil.