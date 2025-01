La Junta destaca la labor de Afenes Málaga con su proyecto La Mariscal que aborda la salud mental desde lo social

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la labor que realiza la asociación Afenes con proyectos como La Mariscal, espacio puesto en marcha en 2023 en la capital que aborda la salud mental con un modelo centrado en las personas y desde lo social para crear redes de acompañamiento y acciones comunitarias que eviten hospitalizaciones.

Navarro, junto al delegado de Salud, Carlos Bautista, ha mantenido un encuentro con la presidenta de Afenes, Carmen Sibajas, y con los profesionales de dicha asociación, como David García, coordinador e impulsor del proyecto, que cada fin de semana y festivos acompaña a los jóvenes en este espacio, que funciona "por y para las personas" y que "genera salud mental", ha explicado la psicóloga Paula Arribas en la presentación.

La delegada ha asegurado "el compromiso firme e inequívoco del Gobierno de Juanma Moreno para seguir incrementando los recursos, mejorando la asistencia y, de la mano de las propias organizaciones que están a pie de las realidades cotidianas, dando con las claves del éxito para la recuperación de la salud mental", con un enfoque transversal.

Así, ha escuchado a usuarios de este espacio que le han explicado su experiencia en primera persona con un sistema sanitario, que no siempre es satisfactorio ni atiende sus necesidades, y lo que ha supuesto La Mariscal para ellos. "Es una familia", han coincidido todos los que han hablado, alguno de los cuales estaba en situación de calle, otro elemento que incidía en sus problemas.

Así, han destacado que en este espacio han encontrado cariño por parte de profesionales y voluntarios y, sobre todo, "esperanza de vivir", algo que en otros recursos de índole solo sanitaria "nadie me daba"; y han expresado que su convivencia en La Mariscal les ha permitido, "aunque siempre haya bajones, empezar a remontar". "Desde que vengo mi vida ha cambiado para siempre", ha dicho uno de los usuarios.

La delegada ha destacado "el papel fundamental" de asociaciones como Afenes en la recuperación y para dar "un enfoque distinto en su intervención" y ha puesto como ejemplo La Mariscal, "un recurso inédito hasta ahora en el plano del tratamiento y acompañamiento", donde hay "grandes profesionales" y también "grandes personas que atienden a también grandísimas personas que tienen estos problemas".

Navarro ha dado la enhorabuena a Afenes por este proyecto "casi experimental, que no hay otro en otra parte de España, por lo que han puesto una pica en Flandes" y ha considerado que "han ido a dar con las claves del éxito en la recuperación de no pocas afecciones de la salud mental", con un abordaje de forma "diferente" al estrictamente sanitario.

Ha asegurado que la Junta lleva "años trabajando para poner a la salud mental en el centro de sus políticas y hacerlo además desde una perspectiva mucho más transversal, no únicamente desde un enfoque clínico o sanitario" y ha apuntado que Afenes "siempre ha ido por delante con este tipo de recursos para poder dar unas coberturas totalmente diferentes".

"Por tanto, se tendrán que incorporar a muchas de esas mesas de estudio que se están llevando a cabo también dentro de las consejerías afectadas, tanto de salud como de política social, para explicar desde la experiencia cómo la salud mental debe de llevar un abordaje, un tratamiento, un sostenimiento diferente en la mayor parte de los casos", ha dicho.

Al respecto, ha insistido en que "no es tanto el número de recursos, como el poner los huevos en la cesta correcta; el que los recursos se destinen a aquello que realmente funciona" y ha señalado que el diseño de este programa puede servir de ejemplo al Gobierno andaluz para profundizar en las políticas sobre salud mental desde un punto de vista "más transversal y no solo sanitario".

Asimismo, ha apostado por apoyarse en las asociaciones "que están viendo cómo la sociedad cambia y tienen la capacidad de adaptarse con rapidez", punto en el que ha expresado el compromiso de la Junta "para seguir ayudándoles" con recursos para que este tipo de programa "se pueda seguir desarrollando y exportando" dentro de la provincia y a otras. "Nos haría falta muchas mariscales", ha apostillado.

Ha indicado que van a seguir "haciendo esfuerzos" en aspectos como el plan de centros o a través del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía y ha señalado que "hay un foco de problema que necesita de la atención, no sólo de las administraciones, sino también del conjunto de la sociedad, que es a donde también tiene que tender todo lo que suponen las coberturas de la salud mental, a que se trate de manera comunitaria, a que sea la propia sociedad también la que tienda la mano y no etiquete, no excluya".

Por su parte, la presidenta de Afenes, que ha agradecido a Navarro su interés por conocer "de primera mano" este proyecto que tiene vocación de estar en marcha todos los días de la semana, ha destacado "la importancia de la recuperación desde lo social" y ha incidido en que iniciativas como esta demuestran que "la recuperación en salud mental es posible".

Sibajas ha indicado que "bastantes chicos se han recuperado y algunos ya los tenemos trabajando con nosotros ayudando a ayudar a otros con su experiencia en primera persona". También ha expresado la preocupación por muchos de estos jóvenes "que están en situación de calle y si no se les da una cobertura se pierden, por lo que creo que esa es la guinda de Mariscal, trabajar desde lo social y todos a una".