La Junta pide "tranquilidad" sobre la llegada del equipo de fútbol de Wuhan: "No hay ningún peligro"

Actualizado 29/01/2020 13:52:34 CET

El jefe de servicio de Salud de Málaga, Enrique Moya, y la portavoz del grupo asesor de seguimiento del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, han pedido "tranquilidad" ante la llegada a Andalucía, concretamente al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para su traslado a Sotogrande (Cádiz), del equipo de la primera división china de fútbol Wuhan Zall, originario de la ciudad epicentro del coronavirus.

Ambos dirigentes han asegurado que nadie de la expedición presenta sintomatología alguna relacionada con el virus. Salcedo ha incidido en que "no hay ningún peligro" y que ha pasado "sobradamente el periodo de incubación" de la citada enfermedad --fijado en un máximo de 14 días-- puesto que los miembros de este club salieron de aquella ciudad el 2 de enero, antes de que se produjeran los primeros casos.

Moya ha incidido en transmitir "tranquilidad", asegurando que no hay "ninguna sospecha ni sintomatología que pueda hacer que tengamos la mínima posibilidad de contagio por parte de ninguna persona de esta expedición". "Desde el 2 de enero están a mil kilómetros y ya tenían previsto hacer el preparatorio aquí al tener un entrenador andaluz", ha apostillado.

El equipo ha aterrizado en las instalaciones aeroportuarias malagueñas y se ha trasladado en autobús hasta Sotogrande. Moya ha recalcado que la expedición deportiva llega con su equipo médico, con sus certificados sanitarios al día "y no hay ninguna sospecha de la enfermedad; vienen como ciudadanos normales y queremos estar aquí para dar confianza y seguridad".

Pese a que está todo en orden, el comité de seguimiento del coronavirus en Andalucía hará un seguimiento durante la estancia del equipo de fútbol, prevista hasta el 18 de febrero, "por si hubiera algún tipo de sintomatología sospechosa", aunque ha incidido en que es algo "dificilísimo y remoto". Dado el caso se activaría el protocolo previsto.

Moya ha asegurado que no es necesario hacer ningún control a los miembros de la delegación china "porque no hay síntomas para hacerlo". Así, ha recalcado que se han hecho las pertinentes consultas a Sanidad Exterior, "que es quien primero actúa"; y a los técnicos de la Consejería "y no lo consideran porque no hay nada".

Sobre si la Junta mantendrá contacto con el hotel donde se alojan en Sotogrande, Enrique Moya ha indicado que se hará un seguimiento desde la Delegación de Salud y Familias en Cádiz, al estar en dicha provincia. El jefe del servicio de Salud de Málaga ha reiterado que no existe ninguna sintomatología ni sospecha al haber estado fuera de Wuhan desde el 2 de enero, no obstante, Andalucía "está preparada para cualquier problema que se pudiera producir pero no hay nada".

La portavoz del grupo asesor de seguimiento del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha reiterado el mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "No hay ningún caso ni confirmado ni en estudio" en la comunidad autónoma".

"Todas las medidas están disponibles en los centros sanitarios andaluzas para atender cualquier incidencia si la hubiera. Se está en permanente contacto con las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales por si hubiera alguna incidencia, con información día y noche", ha recalcado, añadiendo que en los brotes epidémicos "puede haber cambios pero hoy por hoy no hay motivo de alarma".

Salcedo ha aprovechado para recordar las medidas preventivas "fáciles de cumplir" ante cualquier infección respiratoria como toser y estornudar en pañuelos desechables y tirarlos; si no se tiene hacerlo en el antebrazo en la ropa y nunca en las manos. No obstante, si se hiciera en las manos, Salcedo ha recordado que hay que lavarlas inmediatamente o utilizar soluciones de base alcohólica para evitar contagiar objetos o a otras personas.

"Estas medidas son básicas y cuando tenemos una infección respiratoria mantenernos a más de un metro de cualquier persona susceptible de ser contagiada", ha finalizado.