La Junta de Andalucía, ante la visita del equipo de Wuhan a Málaga: los visados garantizan que cumplen las condiciones

Actualizado 29/01/2020 10:34:13 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha advertido este miércoles de que, cuando un país de origen da un visado para que sus ciudadanos puedan salir al extranjero, "estos garantizan que están en las condiciones que tienen que estar". "Los visados están para eso", ha asegurado.

Así ha respondido, en declaraciones a los periodistas, ante la visita del equipo de fútbol 'Wuhan Zall' de la Primera División China este miércoles a Málaga procedente de Estambul y Sanghai, sin presentar sintomatología alguna relacionada con el coronavirus.

"Vienen 300.000 turistas al año de China y espero que los que venga lo hagan en las condiciones que tiene que ser. Cuando piden un visado para venir entiendo que lo hace con todas las garantías necesarias", ha apuntado, a la par que ha recordado que "no hay ningún caso de este virus en Andalucía" y ha llamado a no ser alarmistas. "Algunas veces no somos realistas", ha subrayado.

Así, por último, ha insistido en que "los visados están para eso y los países de origen garantizan que están en las condiciones que tienen que estar".