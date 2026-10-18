Juzgan desde el lunes a tres acusados de un tiroteo en Marbella (Málaga) en 2019 que acabó con un muerto y un herido

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a tres hombres a los que la Fiscalía de Málaga acusa de supuestamente acabar con la vida de otro e intentarlo con un segundo, que resultó herido grave, en un tiroteo en la localidad malagueña de Marbella en 2019. Solicitan penas de 37 años de prisión para un acusado y 38 años y medio para otros dos.

Esta no es la primera vez que se intenta celebrar este juicio, ya que inicialmente se tuvo que suspender por incompatibilidad de un letrado y en el mes de abril de este año se tuvo, primero que aplazar y después suspender sin fecha, debido a las agresiones sufridas por uno de los procesados, según informado en su momento fuentes judiciales.

Así, ese acusado dijo primero que dos personas con la cara tapada le habrían pinchado, por lo que tuvo que ser trasladado a urgencias de un hospital. Pero, además, posteriormente aseguró que había sido herido de bala la noche antes de que comenzara la vista oral, lo que le llevó a su hospitalización.

Los hechos por los que los tres acusados serán juzgados ahora ocurrieron en noviembre de 2019. Según el escrito inicial de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, dos de los procesados, "en aplicación de un plan preconcebido", en el que habría participado el tercero, acudieron en un vehículo, junto a las dos víctimas al domicilio de uno de ellos.

Una vez en su interior, dice el ministerio fiscal en su relato provisional, "con ánimo de acabar con la vida de ambos", uno de los acusados supuestamente disparó con un arma corta tipo revólver en el pecho, entrando la bala por debajo de la clavícula y saliendo por la espalda, produciéndole la muerte".

Tras esto, dice la acusación, supuestamente un segundo procesado habría disparado al otro hombre con un arma de similar hasta en tres ocasiones, recibiendo los impactos en un hombro, pierna y abdomen; lo que le produjo varias lesiones que requirieron de tratamientos rehabilitadores en varios hospitales y que curaron en 336 días.

El tercer acusado se había reunido previamente con los otros procesados, "con la finalidad de planear y dar muerte" a las dos víctimas, con las que también mantuvo encuentros, dice el fiscal. Además, nada más producirse el tiroteo, también se reunió con los otros dos procesados.

Para la acusación pública, se trata de dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa; y de pertenencia a grupo criminal con disposición de armas, de los que acusa a los tres procesados; mientras que a dos de ellos también les achaca delitos de tenencia ilícita de armas, ya que ninguno tenía la licencia correspondiente.

Por estos hechos, el fiscal solicita inicialmente que se imponga a uno de los procesados la pena de 37 años de cárcel y a los otros dos les suma la petición de un año y medio más por el delito de tenencia ilícita de armas, por lo que pide una condena de 38 años y medio de prisión para cada uno.

Como indemnización, el ministerio público considera que los acusados deben pagar a los herederos del fallecido 200.000 euros y al lesionado 26.280 euros por las heridas producidas y 99.000 euros por las secuelas.