Levy critica "impuestazo" propuesto para Madrid: "¿Qué es eso de gobernar para todos queriendo perjudicar a una parte?"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha criticado el planteamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de establecer un nuevo impuesto para la Comunidad de Madrid por su capitalidad, que fue avalado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero rechazado por la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y otros Ejecutivos autonómicos. Así, ha tachado esta medida de "impuestazo" y ha lamentado que ahora "parece que hay que pedir perdón por ser de Madrid y que tengamos impuestos bajos".

Así, en la localidada malagueña de Torremolinos, en un acto cultural del PP de Málaga, la edil ha considerado que quienes tienen que "pedir perdón son los del Gobierno de España por querer cargar de impuestos a todos los españoles y especialmente a los madrileños".

"¿Qué es eso de gobernar para todos los españoles queriendo perjudicar a una parte de ellos, como son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?", se ha preguntado, añadiendo que "gracias a gobiernos del PP podemos tener impuestos justos y bajar los ncesarios".

Así, ha afirmado en su intervención que la bajada de impuesto no es una "competencia desleal ni perjudicial": "Lo que es una competencia perjudicial es querer hacer el impuestazo como se ha dicho esta semana por parte del Gobierno de España --a Madrid--".

También ha considerado que los miembros del Ejecutivo de PSOE y Podemos "ni en lo malo ni en lo bueno se aclaran". "Basta que uno diga una cosa para que otro le contradiga. Que si uno dice que no se coma carne y el otro que chuletón al punto; uno que dice sí al impuesto y otra que no. ¿A quién creemos?", ha espetado.

A juicio de Andrea Levy, el "problema" en el Gobierno de España es que "no queda credibilidad alguna". "Que el último cierre la puerta porque se ha perdido toda la credibilidad en este gobierno que, por cierto, tiene los días contados", ha enfatizado la dirigente 'popular'.

ANDALUCÍA

En su intervención, acompañada por concejales de Cultura de la provincia, así como por el presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y la edil y presidenta del PP de Torremolinos, Margarita del Cid, Levy ha destacado el trabajo del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno.

Ha lamentado que Andalucía "siempre" fuera noticia por datos negativos como estar a la cola en economía y creación de empresas o liderar los datos del paro "pese a tenerlo todo". "¿Qué pasaba? Ahora se ha visto claro: el PSOE", ha zanjado.

"No es casualidad que ahora le van bien las cosas, no es casualidad que ahora sean buenos los datos de empleo, de autónomos y de creación de empresas. No es sólo el nombre de Juanma Moreno ni un apellido como el PP sino una manera de entender la vida pública: gestionar, gestionar y gestionar. Esa es la mejor casualidad para que las cosas vayan bien", ha opinado Levy.

Por último, ha resaltado que es "motivo de orgullo para todo el PP a nivel nacional ver cómo se están haciendo las cosas aquí en Andalucía; es un aliciente para hablar de cómo será el proyecto del presidente Pablo Casado cuando lleguemos a La Moncloa".