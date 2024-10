Lionel Richie llevará todos sus éxitos a Marenostrum Fuengirola el 25 de julio de 2025

Se trata de la primera confirmación del popular ciclo musical que tiene lugar en la ciudad costasoleña cada verano

FUENGIROLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Lionel Richie es la primera confirmación del ciclo musical Marenostrum Fuengirola que tiene lugar cada verano en la ciudad malagueña. La puesta en escena de esta gran estrella mundial va a ser una de las cinco únicas actuaciones que tendrá en España con su gran gira europea 'Say hello to the hits' donde interpretará las canciones que le han hecho posicionarse como icono mundial musical.

Los espectáculos de Richie se caracterizan por rebosar energía y nostalgia a partes iguales y, el próximo viernes 25 de julio de 2025, conducirá a los asistentes a Marenostrum Fuengirola por un viaje hacia las emociones más puras.

Su gira presentará una producción nunca vista hasta la fecha en Reino Unido o Europa. 'Say hello to the hits' promete ser un tributo mágico al legado perdurable de Lionel Richie como uno de los más grandes compositores y artistas de la música, y un verdadero ícono cultural.

El intérprete cuenta con auténticos himnos musicales, que han traspasado fronteras y generaciones, como lo son 'Hello', 'All night long', 'Say you say me', 'We are the world' o 'Easy', entre muchos otros. El próximo verano sus canciones sonarán en el escenario principal Unicaja, a orillas del mar Mediterráneo.

Lionel Richie, ganador de premios Grammy, Oscar y Globo de Oro, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Está considerado como una de las figuras más importantes de la historia de la música, y su ilustre carrera abarca más de cuatro décadas.

Es reconocido por su dominio en el escenario y su capacidad para conectar con audiencias de todas las generaciones. Su actuación como cabeza de cartel en el escenario Pyramid en Glastonbury 2015 atrajo a la mayor multitud del festival ese año, consolidando su lugar como un legendario intérprete en vivo.