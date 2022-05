CCOO pedirá a los trabajadores andaluces "que voten con conciencia de clase y obrera"

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha indicado que desde el sindicato van "a decirle a los trabajadores que voten con conciencia de clase, que voten con conciencia obrera y no a aquellos que no han votado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que se ha puesto de espalda a la reforma laboral que permite recuperar derechos, a aquellos que han dicho que no se suban las pensiones públicas".

"Andalucía necesita progreso, un impulso", ha asegurado López, en declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de asistir a una asamblea sobre la reforma laboral, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, y a su homólogo en la provincia de Málaga, Fernando Cubillo.

Así, ha asegurado que el sindicato "defendió la autonomía por cuya defensa falleció Manuel José García Caparrós y nosotros somos herederos de ese legado", señalando que defenderán "cada uno de los preceptos del Estatuto de Autonomía porque los andaluces queremos ser igual que el resto de España pero con nuestras normas de autogobierno y dentro del Estado español".

Ha expresado que el estatuto andaluz "recoge el impulso que necesita nuestra tierra para ser ciudadanos de pleno derecho y lo principal que recoge son servicios públicos", insistiendo en que van "a llamar a todos los trabajadores a que sean responsables, ellos que saben lo que tienen que votar, saben que hay que votar a aquellos partidos que defienden los servicios públicos".

"No vamos a permitir que el zorro guarde las gallinas, porque entonces se come las gallinas y dejaremos de tener servicios públicos y los trabajadores sabemos lo que es tener en los pueblos un centro de salud, una escuela pública, los servicios sociales, la dependencia y el cuidado de nuestros mayores", ha manifestado.