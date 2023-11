Luz Casal enciende la Navidad con el deseo de que "pensáramos alguna vez" en quienes "padecen privaciones y guerras"

La calle Larios conserva los 'ángeles celestiales' mientras que otras vías, plazas del centro y zonas emblemáticas estrenan decoración



MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con una nueva declaración del amor que le ha ofrecido Málaga y que con el tiempo ha ido creciendo "una pechá" y con el deseo, "dentro de la alegría y la celebración que provocan estas fiestas", de que "pensáramos alguna vez en todas aquellas personas que padecen privaciones, enfermedades y guerras" ha pulsado este viernes Luz Casal el botón del encendido de la Navidad de la ciudad de Málaga.

Durante la inauguración, donde ha estado acompañada por del alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y otros miembros de la Corporación, la cantante, estrechamente vinculada a Málaga, ha asegurado que el hecho de que "hayan pensado en mí para encender este año el alumbrado de la Navidad es un grandísimo honor" y ha asegurado que es un momento "especial".

Frente a los 'ángeles celestiales' que vuelven este año a dar la bienvenida a la Navidad desde la emblemática calle Larios, Luz Casal, que ha admitido que estaba "deseando que se encienda para que todos podamos disfrutar de ese momento", ha resaltado que "estar aquí es un regalo" y ha mostrado agradecimiento a la Corporación municipal, con el alcalde a la cabeza, "al que tanto admiro".

Durante su intervención antes de pulsar el botón, la cantante ha querido decir "para aquellos que no lo sepan" que su "vínculo con esta ciudad arranca hace muchos años" y "que el amor que me ha ofrecido a través de la amistad, a través del paisaje, del clima, de la gastronomía, de los ritos, de las costumbres... ha ido creciendo con el tiempo una 'pechá'", momento aplaudido por la multitud de personas que se congregaban para asistir a este acto, que ya es simbólico en el calendario de la ciudad cada último viernes del mes de noviembre.

Asimismo, Luz Casal ha asegurado que la céntrica calle Larios "ha sido pionera y un referente en ofrecer a los malagueños y visitantes un espectáculo de luz maravilloso al que se suman numerosas calles más, consiguiendo así que la ciudad brille ininterrumpidamente con la tecnología led y también con la maravillosa luz natural, que es propia de esta ciudad de Málaga".

Por último, ha explicado "la cosa más importante" que quería decir en "esta tarde especial" y que es el deseo de que, "dentro de la alegría y la celebración que provocan estas fiestas pensáramos alguna vez en todas aquellas personas que padecen privaciones, enfermedades y guerras".

"Gracias por darme este momento tan especial, que sé que será inolvidable para mí", ha dicho la cantante, que ha dado las gracias "por acogerme" y ha deseado felices fiestas a todos antes de terminar su intervención con un "¡Viva Málaga!"

Por su parte, De la Torre ha hecho entrega de una placa a Luz Casal en recuerdo de este día y ha explicado que se pensó en ella para pulsar el encendido porque "es una gran defensora de Málaga, una persona que quiere mucho a Málaga, de hace años".

Precisamente, De la Torre ha recordado la canción 'Un lugar perfecto', que es la banda sonora de una campaña promocional del Ayuntamiento de Málaga, y de la que Luz Casal ya dijo que "es una declaración de amor. Málaga me ha dado familia, casa, amigos y cosas extraordinarias que la ciudad comparte con todo el mundo".

"Es una gran artista gallega pero enraizada en Málaga, enamorada de Málaga, como tanta gente que ha elegido Málaga para que sea la ciudad de sus sueños, la ciudad de su amor, la ciudad de su vida, la ciudad que le inspira y ella se merece este honor que al mismo tiempo es un honor para la ciudad", ha subrayado De la Torre.

EL ALCALDE: "EL MEJOR AMBIENTE DEL MUNDO"

Por otro lado, el alcalde de Málaga, que ha recordado las novedades en la iluminación, la decoración y los diversos espectáculos, ha incidido en que "todo esto es para que nos sintamos orgullosos de la ciudad de Málaga, para ofrecer un ambiente navideño, que es un ambiente para la paz para la alegría, para la felicidad; para que la ciudad enamore más todavía a los de fuera, como ocurre; para que se dinamice la economía".

En suma, "para conseguir un ambiente en el cual nos sintamos muy cómodos, muy orgullosos de Málaga y donde tengamos un ejemplo de valorizar la navidad pero también vivirla de una manera muy solidaria, muy en paz... realmente que sea único y especial".

"Que el ambiente de Málaga sea el mejor ambiente de Navidad de España y el mejor ambiente del mundo, como queremos que sea", ha continuado el regidor, al tiempo que ha afirmado que "Málaga es campeona en muchas cosas, en esta lo viene siendo desde hace años".

De la Torre ha sido el encargado de la cuenta atrás con la que, tras pulsar el botón Luz Casal, se encendió la Navidad en Málaga. Tras ello, ha tenido lugar el concierto de 'Siempre así' organizado por la Cope. El viernes 1 de diciembre se inaugurará el vídeo mapping y también comenzará el nuevo espectáculo 'Luces del Botánico' titulado 'Angelical'.

MÁS DE 2,2 MILLONES DE PUNTOS DE LUZ LED

Más de 2,2 millones de puntos de luz led anuncian las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes en 80 calles, plazas y glorietas del centro histórico y zonas emblemáticas. Igualmente habrá espectáculos de proyecciones arquitectónicas o vídeo mapping en la torre mocha de la catedral. En el conjunto de la ciudad serán más de 500 vías las que contarán la decoración navideña.

Este año las calles y plazas del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad estrenan la decoración luminosa; mientras, calle Larios conserva el conjunto de 'ángeles celestiales'. También seguirá el espectáculo en esta vía y además de ofrecer nuevos temas musicales, por primera vez el 27 y el 28 de diciembre podrán oírse verdiales.

El alumbrado será entre las 18.30 y las 24.00 horas ---lunes, martes, miércoles y domingo-- y los fines de semana --jueves, viernes y sábado-- y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 horas. Los días 24, 31 estarán hasta las 6.00 horas.

Toda la decoración luminosa del centro histórico, excepto calle Larios, y las zonas emblemáticas se estrena este año. La Alameda va a contar con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir tanto durante la noche como de día. Es un sistema entrelazado a modo de bosque luminoso que potencia el esplendor de los propios ficus. La plaza de Torrijos contará con siete de estos almendros.

Entre los nuevos elementos de decoración de encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos en la entrada del túnel de la Alcazaba; en calle Echegaray, piezas de ángeles con trompetas; en la plaza del Carbón, bolas navideñas de colores; y en la plaza de Jerónimo Cuervo del Teatro Cervantes, un árbol decorativo singular realizado a base de material dorado y brillos.

Los 'Ángeles celestiales' de calle Larios es una propuesta de arte luminoso realizado por la empresa concesionaria del concurso, la andaluza Iluminaciones Ximénez. Son 16 ángeles de cuatro metros de altura sustentados en 32 columnas laterales.

La música que sonará en los espectáculo será navideña: 'Jingle bells' (André Rieu-Johann Strauss Orchestra), 'We wish you a Merry Christmas', 'Carol of the bells' (Pentatonix), 'Navidad Épica' y 'Hacia Belén va una burra'. También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el pasado año. Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas. Las luces, todos los días, se encienden a las 18.30 horas.

Calle San Juan también está de estreno con una decoración que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados. Las calles Molina Lario y once transversales de calle Larios van a contar con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña.