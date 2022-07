Macharaviaya (Málaga) vuelve a recrear la batalla de Pensacola en su Fiesta del 4 de julio

MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Macharaviaya (Málaga) vuelve a celebrar este sábado su Fiesta del 4 de julio en homenaje al militar macharatungo Bernardo de Gálvez, donde más de un centenar de personas representaran la batalla de Pensacola, que fue decisiva en la independencia de Estados Unidos.

La diputada provincial Lourdes Piña acompañará esta tarde al alcalde de la localidad, Antonio Campos, durante estos festejos declarados de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga y organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de Granaderos y Damas de Gálvez y Torrijos, que esperan congregar a más de 3.000 personas en esta localidad de medio millar de habitantes.

Además de la recreación de la batalla, entre las actividades que se realizan durante la fiesta destacan las representaciones y desfiles histórico-militares a cargo de la Asociación de Granaderos y Damas de Gálvez y Torrijos, así como la degustación del típico licor hidromiel, una fermentación de la miel que bebían las tropas españolas en la época.

Los eventos se completan con música, concurso de trajes de época, proyecciones de películas documentales, barbacoa tradicional americana y fuegos artificiales, han avanzado desde la Institución provincial en un comunicado.

La diputada ha recordado que, tal y como anunció el presidente de la Diputación durante su visita a Pensacola el pasado mes de mayo, el ente provincial concederá a Bernardo de Gálvez el título de Hijo Predilecto de la Provincia. Será el próximo 23 de julio en un acto que tendrá lugar en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y en el que también se descubrirá un retrato pictórico de Bernardo de Gálvez realizado por el artista malagueño Raúl Berzosa por encargo de la Diputación.

El acto coincidirá con el 276 aniversario del nacimiento del militar en Macharaviaya, localidad que ganó gran notoriedad gracias a la familia Gálvez en el siglo XVIII y que en 2009 se propuso recuperar la memoria de este héroe malagueño nacido en 1746, nombrado gobernador de la Luisana en 1776 y que el 8 de mayo de 1781, tras un largo sitio, logró apoderarse de la plaza de Pensacola, en La Florida, que estaba en poder de los ingleses.

Aquella victoria fue tan decisiva que, en el desfile de la victoria, Bernardo de Gálvez marchó junto a George Washington por las calles de Filadelfia, y fue el propio Washington quien dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia.

Piña ha recordado que la Diputación ha estado comprometida desde el principio con la puesta en valor de la figura del militar malagueño y ha apoyado y liderado numerosas iniciativas en colaboración con el Ayuntamiento de Macharaviaya, la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y muchas otras entidades públicas y privadas.

De este modo, se logró que Bernardo de Gálvez, apodado 'The Little Known Hero' por la prensa norteamericana, recibiera en 2014 el título de Ciudadano Honorario de los Estados Unidos y que su retrato colgase en el Capitolio. En 2017 se inauguró en la Explanada de la Estación de Málaga un conjunto escultórico obra del artista malagueño Jaime Pimentel, y en 2018 se erigió en Pensacola una estatua ecuestre de bronce que se ha convertido en el centro de los actos conmemorativos que se celebran cada año en esta ciudad norteamericana en la que ondea, también desde 2018, la bandera de la provincia de Málaga.

Además, se han publicado diversos libros en torno a la figura del militar, que es también el eje principal de proyectos documentales, exposiciones, simposios y ponencias.