Con Málaga aboga por una Feria inclusiva y pide adoptar medidas para que sea "disfrutada por todas las familias"

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha abogado por "una feria que pueda ser vivida y disfrutada en pie de igualdad por todos los malagueños y malagueñas".

Morillas, junto con Sandra Bautista, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Plataforma Neurodiverso, ha incidido en que "Málaga se merece una feria que pueda ser disfrutada por todas las familias malagueñas y, de nuevo, la Feria de Málaga no es una feria inclusiva, no es una feria accesible y hay miles de familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales que no pueden disfrutarla".

Además, ha dicho al equipo de gobierno del PP "que de una vez por todas adopte medidas, se siente con la organización de familias que tienen niños y niñas con trastorno del espectro autista y adopten medidas para que la Feria de Málaga pueda ser una feria inclusiva y accesible".

En este punto, Morillas ha señalado que "planteamos algunas de esas propuestas que ya hay en otros ayuntamientos de la provincia, que las están poniendo en práctica, en primer lugar que pueda haber horarios adaptados para una feria sin ruido, sin estímulos visuales y sonoros".

Por otro lado, ha continuado, "que se pueda poner en marcha un espacio amable en la caseta municipal de regulación sensorial para que los niños y las niñas con trastorno del espectro autista puedan acudir en determinados momentos; necesitamos también que el conjunto de la feria sea señalizada con pictogramas y que desde la caseta infantil a la zona de Protección Civil de la policía pueda haber un itinerario visible y accesible para que se use en caso de riesgo".

"Entre otras, planteamos también la necesidad de que haya una pirotecnia silenciosa, es imposible que a estas alturas todavía la Feria de Málaga siga haciendo uso de una pirotecnia que tanto dolor, que tanto daño causa a tantos niños y niñas y personas que tienen necesidades específicas; en definitiva queremos una Feria de Málaga que sea inclusiva que todas las familias puedan disfrutar y puedan hacerlo en pie de igualdad", ha explicado.

Por su parte, Sandra Bautista, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Plataforma Neurodiverso, y madre de una niña autista de nueve años, ha agregado que "la Feria de Málaga es totalmente excluyente porque no se han tenido en cuenta, otro año más, las necesidades que requieren padres y madres de familia, y no podremos participar este año nuevamente porque no se ha garantizado una accesibilidad segura para nuestros niños y niñas, que también tienen derecho a un ocio y a una diversión, como sí se han hecho en otros ayuntamientos".

También ha advertido de que "la accesibilidad real no es solamente encender las luces en el día 2 de abril, día del autismo, poniendo el Ayuntamiento en azul que también tengan en cuenta de que la accesibilidad se puede hacer en el resto de ocio porque finalmente están haciendo una verdadera exclusión social no permitiendo a nuestros niños y niñas que puedan participar de una feria en igualdad como el resto de los usuarios y eso es una discriminación".

Por último, el concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha apuntado que "la Feria debe ser para todos y todas, que nadie debe quedarse fuera del principal hito festivo de la ciudad ni sentirse excluido o excluida porque la administración no pone los recursos que debiera".

Algunas de las propuestas que desde Con Málaga y Neurodiverso trasladan al Ayuntamiento pasan, además de los horarios con reducción de ruido, o la inclusión de pictogramas, por el reparto de inhibidores de ruidos, pulseras identificativas, programas festivos en audio y voz, o un acceso propio para la reducción del tiempo de espera en las colas.