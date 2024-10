Málaga acude a World Travel Market para potenciar la promoción de segmentos como el premium y de compras

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga estará presente un año más en la principal cita profesional del turismo en el mercado británico: la World Travel Market (WTM). La cita tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre en el Centro de Exposiciones Excel London, en la capital del Reino Unido, donde la ciudad acudirá con un crecimiento del mercado británico del 15% y para potenciar la promoción de segmentos como el premium y de compras.

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha presentado este lunes la presencia y agenda de trabajo de la ciudad en la principal feria turismo internacional.

A las puertas de la confección de su Plan Estratégico de Turismo 2025-2028, la ciudad de Málaga acude a la WTM con el objeto de potenciar los segmentos especialmente relevantes en la hoja de ruta de los próximos años, como el segmento premium y de compras, el turismo de congresos, el enogastronómico o el turismo de naturaleza, así como otros ya consolidados como el segmento cultural.

Con estos objetivos se desarrollará una agenda de trabajo, que contempla, a falta de su cierre definitivo, cerca de 40 citas profesionales a durante las tres jornadas de la Feria.

Durante las mismas, el Ayuntamiento, a través del Área de Turismo, establecerá contactos con turoperadores, agencias de viajes online y offline, empresas turísticas, proveedores, creadores de contenido y organizadores de eventos que operan, además de en el propio Reino Unido, también en Norteamérica, Oriente Medio, Asia o el resto de Europa. Asimismo, hay fijados encuentros con aerolíneas como British Airways, la irlandesa Aer Lingus, así como con Qatar Airways.

Además de esta agenda técnica, en el apartado institucional, el Ayuntamiento de Málaga, que acudirá a la feria junto a Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, estará presente un año más en la tradicional cena que organiza Diario Sur in English en la primera jornada de la WTM. De la misma forma, está previsto un evento en la embajada de España en Londres.

Durante la celebración de la Feria, los autobuses turísticos de Londres promocionarán la ciudad de Málaga, en concreto con el lema 'Indulge in the hometown of Picasso' ('Disfruta de la ciudad natal de Picasso'), que recorrerá las principales vías de la capital británica.

La 45 edición de la WTM llega tras acoger en 2023 a casi 44.000 profesionales y más de 29.000 reuniones. Estuvieron 184 países representados a través de 3.875 expositores, lo que supuso un 23% más con respecto al año anterior y un 5,3% más con respecto al prepandémico 2019.

CRECIMIENTO DEL MERCADO BRITÁNICO EN MÁLAGA

El británico es el principal mercado internacional en número de viajeros hoteleros para la ciudad de Málaga. De enero a septiembre de 2024, el viajero británico supone el 15,20% del total de viajeros hoteleros internacionales que vienen a Málaga.

En lo que va de año, y según revela la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, de enero a septiembre ya se han rebasado los cien mil viajeros hoteleros y las 300.000 pernoctaciones.

En concreto, un total de 114.538 viajeros hoteleros han efectuado 300.075 pernoctaciones en hoteles de la capital. Esto supone un 14,9% más en viajeros y un 14,5% en pernoctaciones que respecto al mismo período de 2023.

La estancia media entre enero y septiembre se sitúa en 2,62 días, mientras que el 2023 finalizó con 2,60 días de estancia media. Según los datos de Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el destino está conectado a 17 ciudades británicas. A un mes vista, más de 240.000 asientos aéreos están reservados desde los distintos aeropuertos británicos a la capital malagueña, esto supone un 11,50% más con respecto al mismo período.