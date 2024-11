Málaga desarrolla en WTM más de medio centenar de citas profesionales

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Málaga desarrolla en la World Travel Market (WTM), la principal cita profesional del turismo en el mercado británico, una amplia agenda de trabajo con más de medio centenar de encuentros profesionales con turoperadores, agencias de viajes online y offline, empresas turísticas, proveedores, creadores de contenido y organizadores de eventos que, además de operar en Reino Unido, también lo hacen en otros mercados de interés para Málaga como Norteamérica, Oriente Medio, Asia o el resto de Europa.

La presencia en la WTM, asimismo, está buscando potenciar la promoción en segmentos que van a ser relevantes en el próximo Plan Estratégico de Turismo 2025-2028, como los segmentos premium y de compras, el turismo de congresos, el enogastronómico o el turismo de naturaleza, así como otros ya consolidados como el segmento cultural.

Málaga acude este año a Londres en un contexto de crecimiento del mercado británico, en concreto del 14,9% en viajeros hoteleros y del 14,5% en pernoctaciones, si se comparan los datos de enero a septiembre de este 2024 y los del pasado año. La estancia media se está situando durante este año en 2,62 días, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante el próximo mes, y con datos del 5 de noviembre según el Big Data de Costa del Sol, hay 186.942 asientos aéreos reservados hacia el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol por parte de alguna de las 15 ciudades británicas conectadas al destino. Esto supone un incremento del 11,2% con respecto al mismo período de 2023.

MÁLAGA EN LOS AUTOBUSES TURÍSTICOS DE LONDRES

Una vez que finalice la World Travel Market, la promoción de la ciudad de Málaga continuará en Londres. Los autobuses turísticos que recorren las principales vías de la capital británica lucirán hasta Navidad una imagen de la ciudad de Málaga con el lema 'Indulge in the hometown of Picasso' ('Disfruta de la ciudad natal de Picasso').

La delegación malagueña en la World Travel Market, encabezada por el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, se encuentra desde la jornada inaugural de este martes en el Centro de Exposiciones ExCeL London para llevar a cabo la agenda de reuniones técnicas e institucionales.

Además, en la jornada inaugural, Jacobo Florido ha participado en el minuto de silencio convocado a las 10.30 horas en el expositor de España en la WTM, en memoria de las víctimas de la DANA.