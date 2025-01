Con Málaga en Diputación pide "cumplir" competencias de asistencia económica y técnica en municipios menores

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Con Málaga en la Diputación Provincial ha presentado una moción para su debate en la comisión especial de cuentas para "el cumplimiento" de las competencias de asistencia jurídica, económica y técnica de la Diputación hacia los ayuntamientos de municipios menores de la provincia.

En concreto, Con Málaga insta al Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga "a reforzar estructuralmente el servicio de asistencia técnica, económica y jurídica dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes en cumplimiento de las competencias que le son propias".

También piden a la Diputación "asumir las competencias de asumir las competencias de asistencia técnica y económica a los municipios menores, especialmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes en los servicios de planificación y seguimiento de la disciplina urbanística".

Otro de los puntos recogidos en la moción de Con Málaga insta a la Diputación a "establecer un cuerpo de habilitados nacionales --Secretaría, Intervención y Tesorería-- que den servicio de asesoramiento directo a los municipios menores sin habilitados nacionales".

En el texto de la iniciativa, el portavoz provincial de Con Málaga, Juan Márquez, recuerda las competencias de la Diputación Provincial, entre otras, "las directas e históricamente desarrolladas por esta Diputación en cuanto a la asistencia técnica tanto en el planeamiento como en el cumplimiento de la disciplina urbanística en los municipios, especialmente los menores de 5.000 habitantes".

"De esto durante los años de Gobierno del PP en la Diputación de Málaga apenas queda ni rastro", lamentado, por otro lado, que "cada vez los ayuntamientos encuentran más dificultades a la hora de poder contar con la Diputación como ente que le garantice una asistencia jurídica, económica y técnica como ayuda y auxilio para poder desarrollar su trabajo como administración y abordar por tanto una gestión más eficaz y eficiente de los servicios públicos municipales".

"Las alcaldesas y alcaldes de pueblos menores trasladan, ante el aumento de la carga de trabajo en la tramitación de expedientes y la mayor tecnificación de muchos procesos, la necesidad de contar con un cuerpo que de una manera estructural preste asesoramiento y ayuda para ello", precisan en la moción.

Al respecto, también añaden que la Diputación, "a pesar de ser conocedora de esta realidad, que además se ve agravada por la falta en muchos municipios ya no solo de personal funcionario cualificado, sino además del personal de habilitación nacional, no solo no refuerza el personal para asistir técnicamente en materia de personal, presupuestario, contratación... a los municipios, sino que viene continuando una escalada de recortes que hace que dichos servicios, de su competencia, que hace que representen un papel testimonial en cuanto a la cartera de servicios del ente provincial".

"No es una apreciación subjetiva de este grupo político, es una realidad que demandan todas las alcaldías con independencia del color político que la ostentan y que se demuestra en todos y cada uno de los presupuestos", han añadido en la moción, consultada por Europa Press.

Por último, desde Con Málaga han señalado que con las cuentas de 2025 "son ya dos los presupuestos aprobados por el actual gobierno en esta legislatura" y, según las cifras en esta materia, "lejos de querer revertir esta situación, el Gobierno de la Diputación del PP percute en una línea que da lugar a contribuir en aumentar la brecha de la Málaga de dos velocidades, abandonando a su suerte a los municipios menores a que se la apañen como puedan".