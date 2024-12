Con Málaga enmienda por valor de 97 millones los presupuestos para atender emergencia de vivienda y barrios

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha registrado 72 enmiendas por valor de 97 millones de euros a través de nueve planes de actuación para unos presupuestos municipales 2025 que resuelvan "los efectos de la emergencia en materia de vivienda y las necesidades urgentes de los barrios de Málaga, afectados por la turistificación, el déficit histórico en inversiones de revitalización, impulso social, infraestructuras, equipamientos y zonas verdes".

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "el presupuesto elaborado por el PP no sirve, para lo único que es útil es para seguir apuntalando un modelo de ciudad que está caduco, agotado y que se ha ido dejando a muchísima gente trabajadora atrás. Que sólo beneficia a quienes vienen a hacer negocio especulativo con lo que es de todos".

"El presupuesto municipal no sirve para atender la situación de la emergencia habitacional, plantea promociones de vivienda pública que ya sabemos que no se van a ejecutar. El presupuesto también abandona a los barrios de manera sistemática y no sirve para garantizar una ciudad justa y feminista", ha advertido.

Morillas ha incidido en que "el objetivo de las enmiendas es "transformar Málaga en una ciudad habitable en la que se pueda vivir en la que los vecinos y en la que los vecinos puedan recuperar el derecho a vivir con dignidad en sus barrios. Una Málaga en la que se deje de mercantilizar el espacio público. Una ciudad en la que el equipo de gobierno deje de tomar partido por los rentistas, incluso llegan a darle una subvención nominativa a los promotores de vivienda turística de Andalucía".

"Destaca el plan de inversión de 20 millones de euros dirigido a los barrios de la ciudad que presentan una mayor vulnerabilidad social y económica, aquellos como La Palma-Palmilla, Los Asperones, La Corta o Carranque. Junto a los barrios que se han visto especialmente afectados por los procesos de turistificación y gentrificación como Huelin, Lagunillas o Trinidad-Perchel", ha explicado Morillas.

Por otro lado, en materia de movilidad sostenible Morillas ha explicado que "hemos elaborado enmiendas por valor de 11,5 millones para reforzar el transporte público colectivo y la movilidad ciclista, con nuevos carriles bici y que se recupere de una vez por todas el servicio público municipal de alquiler de bicicletas".

"También son estratégicas las inversiones en sostenibilidad, como la renaturalización del Guadalmedina o la puesta en marcha del Bosque Urbano", ha dicho.

Ha añadido que "en el apartado social promovemos un incremento del gasto social, con medidas como una red municipal de cuidados en los 11 distritos, para que el Ayuntamiento asuma responsabilidades en el cuidado de los niños y de las niñas, y una mayor financiación para una Málaga libre de violencias machistas. Y vamos a seguir insistiendo en que haya un mapa que diagnostique cuáles son los puntos más sensibles donde se producen mayores situaciones de violencia sexuales".

En suma, ha señalado, "apostamos por una Málaga en la que la ciudadanía no sólo se dedique a sobrevivir, sino que pueda vivir y donde, a través de los nueve planes elaborados, podamos dar un giro al modelo de ciudad".

El portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, acusa al equipo de gobierno de "estar obsesionado con la promoción turística, con fomentar los negocios y los beneficios privados de determinados sectores empresariales".

"Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad requieren un alcalde y no un promotor inmobiliario o un promotor turístico. Hace falta un equipo de gobierno que atienda de una vez a las necesidades y la gran deuda interna de Ayuntamiento con los barrios", ha añadido.

Sguiglia ha demandado "volcar los presupuestos municipales para saldar los principales problemas que arrastra nuestra ciudad, por ello presentamos un plan de inversión en los barrios de casi 50 millones de euros para abordar de una vez planes integrales de rehabilitación en barrios que se están quedando atrás".

"Con este modelo de desarrollo sólo para unos pocos que promueve el PP planteamos que se ponga en marcha un plan integral en Carranque, pero también en muchos barrios desfavorecidos", ha añadido.

Sguiglia urge al gobierno del PP a "salvar la deuda con las políticas verdes y poner a Málaga en vanguardia, con inversiones en carriles bici, un plan de infraestructuras verdes, la renaturalización del río Guadalmedina y descartar el pelotazo urbanístico en los terrenos de Repsol para garantizar un gran bosque urbano".

"En política de vivienda destinamos casi seis millones de euros exclusivamente para echar a andar la oficina del derecho a la vivienda que hoy en día es un nombre, pero no funciona. Queremos que se centralice en los distritos y que se apruebe un plan de dos millones de euros para ayudas a la emancipación a jóvenes menores de 35 años, que se ponga en marcha un inmobiliaria municipal para que funcione como un intermediación para garantizar el acceso a la vivienda", ha enumerado Sguiglia.

Los planes elaborados por la confluencia de izquierdas contienen 72 enmiendas y quedan configurados en Plan de Barrios y Distritos (40,8 millones), Plan Málaga Habita por el Acceso a la Vivienda (6,6 millones), Plan Málaga Verde (13,5 millones), Plan Málaga por la Movilidad Sostenible (11,6 millones), Plan Málaga con Derechos y Cuidados (8,5 millones), Plan Málaga Trabaja por el Empleo y Formación (4,8 millones), Plan Málaga con su Cultura y su Patrimonio (6,5 millones), Plan Málaga Democrática y Participativa (400.000 euros) y Plan Málaga más Segura (4,4 millones).