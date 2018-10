Málaga para la Gente plantea un plan especial que dé "armonía" a zona de cines Albéniz, Astoria y Andalucía

Publicado 25/09/2018 14:46:34 CET

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga para la Gente ha propuesto un plan especial para la zona monumental e histórica del entorno de calle Alcazabilla, Gibralfaro-Alcazaba y de los antiguos cines Victoria, Astoria y Andalucía, "que le dé un sentido único y armonioso".

Los concejales de IU Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han explicado este martes los diversos proyectos existentes para ese entorno y han criticado "la falta de acción del equipo de gobierno sobre otros".

"Este es el epicentro de la improvisación y la falta de proyecto para el centro que tiene el Partido Popular", ha afirmado el portavoz de IU Málaga para la Gente.

En este punto, Zorrilla ha explicado que algunos de los proyectos que deberían estar ya en marcha se encuentran paralizados, como la solución al espacio donde se encuentran los antiguos cines Victoria-Astoria, igual que el solar donde se situaba el cine Andalucía.

En el caso de los primeros, ha recordado, se han aprobado en pleno numerosos acuerdos para su demolición, lamentando que "no se lleva a cabo". Al respecto, Zorrilla ha ironizado con que el alcalde, Francisco de la Torre, no quiere que se echen abajo "porque teme que la Ciudadanía se dé cuenta de que no es necesario construir allí nada sino y que se pueden apreciar las vistas del conjunto Alzaba-Gibralfaro".

"Pero si el equipo de gobierno ralentiza estas cosas, no duda es apoyar otras que los vecinos y especialistas en urbanismo critican, como es el caso de la ampliación del cine Albéniz", ha lamentado.

En este sentido, Zorrilla ha advertido de que "el PP carece de un proyecto y eso da lugar a la suma de parches que no tienen coherencia y que evidencian el horror del alcalde a dejar cualquier parcela vacía o compulsión a rellenar de mamotretos a la carta de las peticiones de los promotores, en algunos casos con pretensiones especulativas".

Por ello, la coalición de izquierdas ha presentado una moción para el pleno de este próximo jueves en la que, entre otros, insta al equipo de gobierno a "la inmediata demolición" de los edificios de los cines Astoria-Victoria, adoptando las medidas necesarias y la redacción de un proyecto de ampliación de la plaza de la merced que permita el derribo, dando cumplimiento así a una decena de mociones aprobadas en los últimos ocho años en ese sentido.

También piden al PP que deje libre de edificaciones el espacio que ocupan los edificios de los cines Astoria-Victoria, redactando un proyecto definitivo para la ampliación de la plaza de la merced, que ofrezca un espacio en sombra bajo un nuevo arbolado, de esculturas al aire libre y la posible visión de los restos arqueológicos.

Además, instan al equipo de gobierno a que desista de la propuesta de ampliación del cine Albéniz que ha realizado y en su lugar consensue con los residentes del centro histórico, una actuación para dejar libre el mayor espacio posible entre el mirador de la Alcazaba y la calle Alcazabilla dándole uso público y convertir esa trasera en una fachada que acompañe a un paseo público en la falda del histórico monte.