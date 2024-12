Con Málaga pide que se amplíe la cartera de servicios sanitarios en el Costa del Sol y el hospital de Estepona

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga Juan Márquez defenderá ante el Pleno de la Diputación de Málaga una moción para urgir a la Junta de Andalucía a que "comience a trabajar para garantizar que, tras la conclusión de las obras del Hospital Costa del Sol (HCS), se amplíe la cartera de servicios para acabar con el déficit de atención sanitaria que sufre la comarca y evitar que tengamos un nuevo hospital fantasma como el de Estepona, inaugurado sin el personal necesario ni la prestación de servicios demandada por la ciudadanía".

El diputado de la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz aboga por "una ampliación estructural de la plantilla del Hospital Costa del Sol con más especialidades y profesionales para disminuir los tiempos de espera, acabar con la política de contratos por meses y la sobrecarga de trabajo que sufren el personal sanitario en la actualidad".

De forma complementaria, Márquez demanda en su iniciativa que el gobierno presidido por el dirigente del PP Juanma Moreno "haga las inversiones necesarias para garantizar de una vez por todas la apertura total del Hospital de Estepona, con una plantilla propia que garantice su actividad como centro hospitalario que preste los servicios de urgencias, hospitalización, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y citas de especialidades".

Otro de los acuerdos de la moción aborda la necesidad de que el gobierno de la Junta de Andalucía amplíe el número de quirófanos disponibles dependientes del HCS, "tanto no desmantelando los existentes, como activando los del Hospital de Estepona para que pueda desarrollar la actividad que venía prestando el Chare de Benalmádena", desgrana Márquez.

El diputado de Con Málaga afirma en una nota que "tras más de 17 años desde que en 2008 se iniciaran las obras de ampliación del Costa del Sol, tras indignantes retrasos, parece ser que en 2025 se culminará con la ampliación del Hospital Costa del Sol con una inversión de 85 millones de euros financiada al 100% con fondos europeos, con los que el Hospital pasará de los 100.000 metros cuadrados a los 160.000".

Si bien se amplía el espacio, "esto no significa directamente que se vayan a ver mejorados los servicios sanitarios a la ciudadanía", ha matizado Márquez, que señala que "para ello hace falta que se refuerce estructuralmente la plantilla de profesionales. No queremos que ocurra como con en Estepona, no queremos un nuevo hospital fantasma en la ampliación del Costa del Sol".