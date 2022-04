Málaga pide que "a la mayor brevedad" se ultimen detalles para abrir el Centro Oceanográfico de Málaga

MÁLAGA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción institucional en la que se solicita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que "a la mayor brevedad posible" ultime los detalles para hacer posible la apertura del Centro Oceanográfico de Málaga cuyas obras ya han concluido.

También de la moción, que fue propuesta del PP como urgente pero que, finalmente, ha sido institucional, ha salido adelante que en tanto se produce dicha apertura, el Consistorio brinda su colaboración para organizar actividades divulgativas que difundan el trabajo que este centro realiza y su relevancia para la ciudad.

Por otro lado, durante la sesión plenaria se ha votado el dictamen en relación con la moción de Unidas Podemos relativa a la racionalización de los organismos y empresas del 'holding' municipal y la optimización de la gestión de los recursos municipales, donde se han vuelto a evidenciar las posiciones diferentes de los socios de gobierno de PP y Cs, como ya ocurriera en comisión.

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra para, entre otros, pedir que "se encuentre una Corporación que, pudiendo tener un número determinado --52-- se quede en 34 en las previsiones presupuestarias y tenga cubierto 31". "Póngame un ejemplo, no hoy, y si lo buscan en toda España, me lo dicen", ha espetado. "De esos 31, tres corresponde a petición de Cs y el PP, 28", ha reflexionado. En cuanto a organismo, ha hablado de la reducción, "dejándolo en lo que necesitamos".

PSOE y Unidas Podemos ha recordado que ya se votó y, al igual que ocurrió en comisión, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha votado con la oposición. No obstante, la iniciativa no ha salido adelante ya que ha contado con 15 votos a favor y 15 en contra, por lo que el regidor ha ejercido su voto de calidad; afeando el PSOE que el debate se ha sacado "aprovechando" que el portavoz socialista no se encontraba a al estar de baja paternal y tener la mayoría aritmética, que no se tuvo en comisión. "Eso hubiera pasado con debate y sin debate", ha replicado De la Torre.

Entrando en las mociones, ha salido adelante la presentada por el grupo 'popular' sobre el apoyo a los sectores del transporte y automovilístico. La portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, ha incidido en que la iniciativa "pretende poner encima de la mesa la situación preocupante" de los sectores productivos.

El viceportavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, ha valorado que se reconozca "la dura coyuntura global" que se está dando, pero ha advertido de que PP y Cs "no menciona en el debate" otros "factores estructurales". Además, ha destacado las medidas en el transporte que se han tomado. "Se ha reaccionado". También ha criticado que el que se responda a lo problemas económicos con la bajada de impuestos es "la demagogia fiscal que utilizan" y "cuando gobiernan los suben". "Más responsabilidad y menos demagogia fiscal" ha dicho al equipo de gobierno.

Por su parte, Losada también ha aludido al contexto, a lo que se suma, ha dicho, "la lentitud de reflejos de Gobierno, castigando a miles de familias y empresas". El concejal del PSOE Jorge Quero ha destacado el apoyo al sector del transporte y también el paquete de medidas del Ejecutivo central para paliar la situación actual. Además, ha dicho al equipo de gobierno que "el PSOE ha hecho más por el sector del transporte y taxi que ustedes".

MEMORIA HISTÓRICA

Por otro lado, también ha salido adelante, con 19 votos a favor y once abstenciones, la moción de Unidas Podemos para avanzar en la promoción de la memoria histórica y democrática en la ciudad de Málaga y se ha apoyado impulsar medidas sobre la memoria de las víctimas de La Desbandá.

La portavoz municipal de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha incidido en que "lo que no podemos permitir y no debemos son los discursos que revisen y escriban la historia". Ha detallado que traen la moción "para seguir avanzando" en "justicia, verdad y reparación" y ha reconocido que la ciudad es "un ejemplo de buenas prácticas" y "lo que pretendemos es continuar con el camino emprendido".

Por su parte, Losada ha abogando por acabar con "el enfoque permanente de división; basta de frentismo". "Vamos a parar, la deriva de enfrentamientos que no conduce a nada", ha apostillado. La concejala del PSOE Loreña Doña ha señalado que ejercer "memoria con las víctimas es deber moral". "El pueblo que no conoce la historia está mas que condenado a repetirla. El silencio no puede seguir imperando", ha sostenido.

El concejal de Educación, Luis Verde, ha afeado que se traiga de urgencia esta moción cuando se ve la prensa y se ve que las portadas hablan de inflación o precios disparados. "Tenemos que hablar de concordia pero creen que es de urgencia volver a hablar de la Guerra Civil", se ha preguntado. Ha valorado, de igual modo, la gestión del equipo de gobierno en esta materia y ha incidido en que "el olvido nunca debe ser una opción, no se trata de bandos". Macías ha replicado que "claro que nos ocupamos del presente a diario pero reparar dolorosas injusticias del pasado es urgente para fortalecer la democracia".

PATRIMONIO

Una moción de Cs para acelerar los plazos del acceso norte al aeropuerto, que ha contado con 19 votos a favor y once abstenciones, ha servido para que el edil del PSOE Mariano Ruiz Araujo hable del cruce de acusaciones entre los socios de gobierno PP y Cs.

En concreto, Ruiz ha dicho que se acercan las elecciones y se "vislumbra divorcio doloroso", advirtiendo de que en este "matrimonio de conveniencia" ha salido "malparada" Losada. "Le están preparando el relato de la ruptura intentando hacer aparentar que es la mala, acusándola de deslealtad. Ha tardado en darse cuenta de que De la Torre en estos asuntos no hace amigos, ni parece, socios".

Losada, tras recordar que entre el público había estudiantes de Periodismo, ha dicho que el edil del PSOE "quería explicar a los alumnos la expresión echar balones fuera" porque ha empleado "tres cuartas partes a hablar de algo que no tenía que ver, lo ha metido con calzador".

También ha aludido a ello el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que ha lamentado que Ruiz "no quiere hablar del acceso al aeropuerto... ha hecho una especie de 'Falcon Crest' que no se cree nadie".

Losada ha justificado por qué se trae la moción, criticando que ahora "al final todo lo hecho y el trabajo para el proyecto anterior ha sido estéril y volvemos a la casilla de salida". López, por su parte, ha lamentado la gestión socialista con este proyecto y ha dicho que "estamos arreglando el entuerto". La portavoz de Unidas Podemos ha valorado que es necesario el acceso, demandando información también del mismo.

Por otro lado, ha sido rechazada una moción del PSOE sobre la protección del patrimonio y la defensa de la identidad malagueña. Ruiz Araujo ha criticado que sobre "elementos señeros" han pasado "la apisonadora" o "se deja morir mientras se cae a pedazos". "Dejen de llorar como Calimero y pónganse las pilas en lugar de dejar que el patrimonio malagueño se eche a perder".

Raúl López ha advertido al PSOE de que "lección de patrimonio a este equipo de gobierno, no. Gracias". Losada, por su parte, ha criticado que la moción "es un batiburrillo" y ha destacado la gestión de Cs en esta materia. La concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha pedido "proteger nuestra esencia y no ser el reflejo de otra ciudad del mundo".

El apoyo a los trabajadores de la inspección de trabajo y seguridad social; la necesidad de consenso, transparencia y lealtad en la gestión de la política exterior española, también ha sido aprobado, mientras que no ha salido adelante la propuesta de un plan de ayuda al alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda, entre otros.