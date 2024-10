Con Málaga, sobre propuesta de pisos turísticos:"Limitación sólo es un calmante que no resuelve situación de emergencia"

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha opinado que la zonificación para limitar los pisos turísticos en 43 barrios de Málaga que superan el 8% de esta tipo de viviendas "llega tarde y sólo es un calmante que no resuelve la emergencia en materia de vivienda de Málaga, en el punto actual lo que hay que abordar es cómo se revierten buena parte de las licencias ya existentes".

Morillas se ha preguntado "por qué han tardado tanto desde el equipo de gobierno del PP cuando llevamos años no sólo desde nuestro grupo, sino también desde la asociaciones vecinales, especialmente la del Centro, haciendo propuestas para que se frenara la plaga de viviendas turísticas en Málaga y el Partido Popular hasta ahora se ha negado".

"Lo que traen ahora es un calmante, ya que no resuelve la situación de emergencia. En el punto en el que está Málaga de saturación de viviendas turísticas la solución no sólo pasa por no dar más licencia en determinados barrios, lo que hay que abordar es cómo se revierten buena parte de las licencias existentes", ha insistido en un comunicado Morillas.

De igual modo, la portavoz de la coalición de izquierdas ha asegurado que "si solo se actúa sobre los barrios que actualmente están saturados el riesgo de que la presión especulativa se extienda a otros barrios va a ser mucho mayor, así que, por parte de nuestro grupo, vamos a estudiar a fondo la propuesta y haremos aportaciones y enmiendas orientadas a garantizar que se frena de una manera efectiva la plaga de viviendas turísticas en toda la ciudad de Málaga", ha concluido.