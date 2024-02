Málaga se suma al minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga se ha sumado lunes al minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) mientras realizaban tareas de lucha contra el narcotráfico.

Así, en la capital, el alcalde, Francisco de la Torre, que ha participado junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha dicho que "todos nos sentimos solidarios" con la Guardia Civil española tras la muerte de dos agentes de la Benemérita el pasado viernes en el puerto de Barbate (Cádiz) y ha mostrado "condena absoluta" a "los que han causado el asesinato de estos dos servidores de España, de la ley, en definitiva, del cumplimiento de la norma y de la salud pública".

Además, ha pedido que se dote a la Guardia Civil de medios: "No entendemos que no se tengan los medios, no se dote de los medios adecuados".

"Todo mi apoyo y admiración a los agentes y en especial a los que se encuentran en esta zona", ha incidido De la Torre, que se ha mostrado de acuerdo con la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez. "Este crimen pone de manifiesto la desproporción en cuanto a los medios con los que cuenta cada territorio y cada Cuerpo de Seguridad del Estado", ha añadido y ha incidido en que "la Guardia Civil ha sido víctima de esta grave situación que se vive en las costas andaluzas y que debemos abordar cuanto antes".

Por su parte, también en la Diputación Provincial se ha guardado un minuto de silencio. Con esta concentración, que ha tenido lugar en la puerta de la sede de la institución supramunicipal, personal y miembros de la institución han expresado su apoyo y solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y han mostrado su reconocimiento "a la gran labor realizada por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

De igual modo, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asistido al minuto de silencio y apoyo a las familias de los dos guardias civiles en la puerta de la Delegación de la Junta de Andalucía en la capital malagueña.

Por otro lado, los minutos de silencio se han ido sucediendo a lo largo de la provincia como muestra de apoyo y solidaridad con las familias y en reconocimiento a labor realizada por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre otros, Rincón de la Victoria, Marbella, Torrox, Vélez-Málaga, Torremolinos y Mijas.