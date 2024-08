Con Málaga tacha de "ocurrencia para eludir responsabilidad" la propuesta de tasa sobre pisos turísticos

MÁLAGA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, se ha referido este jueves a la propuesta sobre una tasa por pernoctación en viviendas turísticas y ha asegurado que "estamos ante la enésima ocurrencia del alcalde, Francisco de la Torre, para eludir su responsabilidad directa y tirar la pelota fuera de su cancha".

"Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Málaga es ponerse a trabajar con la Junta para implantar ya una tasa turística, como tienen tantísimas ciudades fuera de Andalucía, y ponerse también mano a la obra para decretar una moratoria y prohibir los pisos turísticos en la ciudad de Málaga", ha incidido Morillas.

De igual modo, ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene competencias directas para regular y poner coto a los pisos turísticos", advirtiendo de que son "competencias que no está ejerciendo porque ha preferido alentar este negocio o mirar directamente para otro lado".

"Tiene competencias para inspeccionar las viviendas turísticas ilegales y no lo está haciendo, no hay ningún plan de inspecciones; tiene competencias para establecer una moratoria y prohibir los pisos turísticos en Málaga, porque es una ciudad saturada y no lo está haciendo; y tiene competencias de manera compartida con Juanma Moreno para implantar una tasa turística de manera que el turismo contribuya a sufragar los gastos que genera en materia de servicios públicos municipales y no lo están haciendo", ha criticado.

Al respecto, ha dicho que "el PP se niega a que haya una tasa turística" y ha añadido que, "incluso, en materia fiscal el Ayuntamiento también tiene competencias". Así, ha recordado que "hemos conocido en el día de ayer que se va a implantar una nueva tasa de basura en la ciudad de Málaga y el tratamiento que van a tener las viviendas turísticas es el tratamiento que va a tener cualquier vivienda residencial de una familia".

Por tanto, ha agregado, "esta propuesta es una ocurrencia para seguir eludiendo su responsabilidad y seguir sin hacer absolutamente nada en materia de pisos turísticos".

Por último, Morillas ha pedido que "se deje de ocurrencias el alcalde y que se ponga a trabajar y mano a la obra para que pueda haber ya una tasa turística en la ciudad de Málaga y para que se pueda decretar una moratoria que prohíba los pisos turísticos, porque Málaga es una ciudad saturada", ha concluido.