Más de 60 personas en riesgo de exclusión participarán en Málaga en las acciones de inserción 'Puente hacia el Empleo'

MÁLAGA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Arrabal-AID levanta de nuevo en verano su 'Puente hacia el Empleo', una iniciativa para facilitar la inserción sociolaboral de quienes se encuentran en situación de exclusión social y encuentran por esa causa más dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Este proyecto estará operativo hasta finales de 2023 y por él se prestará apoyo directo a 60 personas, a lo que habrá que sumar otra treintena de beneficiarios indirectos. Para ello, cuenta con el respaldo de CajaGranada Fundación y CaixaBank dentro de su convocatoria social 'Ayudamos a los que ayudan'.

'Puente hacia el empleo' tiene la ventaja de estructurarse en función de las necesidades concretas de cada persona. Así, se suceden diferentes acciones "a la carta" que se ponen a disposición de los participantes en función de sus prioridades en materia de empleo, según han explicado desde la organización en un comunicado.

El catálogo completo incluye distintas fases que comienzan con la entrevista para la detección de necesidades a la que siguen sesiones individuales y grupales de orientación profesional, formación en ocupaciones específicas y adquisición de competencias personales así como una aproximación al tejido empresarial, que se completan en determinados casos con ayudas para el desplazamiento hacia la empresa o la asistencia a la formación.

De todas estas medidas a trabajar con las personas atendidas, destacan las sesiones sobre perfil profesional y expectativas del mercado laboral o las acciones formativas para mejorar su cualificación y aumentar sus posibilidades de inserción.

También resalta el acompañamiento a la empresa a través de experiencias de trabajo, visitas a centros de producción y prácticas profesionales que proporcionan información útil sobre el sector profesional y una aproximación al conjunto de tareas y funciones que conlleva el desempeño de cada puesto.

Entre los 60 participantes que hasta finales de año se beneficiarán de esta propuesta de inclusión sociolaboral se encuentran familias en situación de emergencia social con todos sus miembros en desempleo, jóvenes sin estudios ni experiencia laboral, personas que soportan un paro de muy larga duración, mujeres que han ejercido la prostitución, personas sin hogar o personas privadas de libertad.

En opinión de Julio García, presidente de la Asociación Arrabal-AID, aunque existen otros dispositivos para facilitar la inclusión, "los recursos sociales continúan siendo insuficientes debido a que cada persona requiere de actuaciones específicas para atender sus necesidades concretas".

Así, para dar una respuesta integral a las demandas de estas personas, este proyecto que impulsa la Asociación Arrabal-AID refuerza la colaboración con otras instituciones como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que impulsan distintas medidas para favorecer la empleabilidad e inclusión social de los colectivos más vulnerables.

Destaca sobre todo la coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de los diferentes distritos municipales, el Centro de Referencia para la Orientación, las propias Oficinas de Empleo, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Agrupación de Desarrollo Puerta Única organismos con los que se trabaja de forma permanente para una mejor solución a las diferentes necesidades.

Además de tener en cuenta algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible claves que vertebran el proyecto como el Fin de la Pobreza, la Reducción de las Desigualdades o el Trabajo Decente y Crecimiento Económico, uno de los aspectos más valorados por 'Puente hacia el empleo' es la aplicación de criterios innovadores en la metodología de trabajo, que sigue la tendencia 'learning by doing', cuenta con planes personalizados que se disponen de acuerdo al perfil de cada persona y trabaja en grupos no sectorizados para evitar prejuicios o estigmas.

'AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN'

CajaGranada Fundación y CaixaBank apoyan con 150.000 euros las iniciativas sociales de un total de 62 asociaciones de Granada, Jaén, Málaga y Almería que han presentado sus proyectos a la convocatoria 'Ayudamos a los que ayudan'.

El objetivo de esta convocatoria social es impulsar, a través de las asociaciones y ONG, todas aquellas iniciativas solidarias que ayuden a fomentar el empleo y el desarrollo local, apoyar a los sectores de población en riesgo de exclusión social y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, mayores, personas en situación de desempleo u otros colectivos vulnerables.

En la edición de 2023 participarán en esta propuesta 62 entidades seleccionadas entre las 152 candidaturas presentadas cuya acción social beneficiará de forma directa a más de 10.000 personas. Por provincias, las entidades colaboradoras se distribuyen entre las 28 de Granada, 15 de Jaén, 13 de Málaga y seis de Almería. Las ayudas que recibirá cada asociación oscilan entre los 2.000 y los 8.000 euros hasta llegar al total de los 150.000 euros.

Los proyectos elegidos se centran en acciones dirigidas a la mejora de las condiciones de personas con discapacidad, personas en riesgo socioeconómico, infancia y juventud, mayores, personas con enfermedades o adicciones y migrantes, entre otros colectivos.