Miguel Campello y We are not djs, entre los artistas que actuarán en 'La Monda Fest' el 23 de septiembre

MONDA (MÁLAGA), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex vocalista de El Bicho, Miguel Campello, Muchopelo, Briatores y We are not djs comparten cartel en 'La Monda Fest' el festival que se celebrará en la localidad malagueña de Monda el próximo 23 de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento ha dado a conocer que se ha puesto en marcha una promoción de venta de las primera 100 entradas con un precio reducido. Además del cartel mencionado, el festival contará con un segundo escenario con acceso gratuito para el público asistente.

Desde el Consistorio denominan a 'La Monda Fest' como "el festival más transegesor" en la localidad. Se celebrará a partir de las 22.00 horas en los Llanos del Mercadillo.

La alcaldesa de la localidad, María Fernández, señala que "La Monda Fest, además de servir como colofón de las actividades veraniegas, aporta una seña de identidad propia, consolidada en el panorama de festivales malagueños y que ofrece a Monda un valor añadido dentro de la programación cultural, al proponer propuestas musicales de calidad en un ambiente muy cercano".

'La Monda Fest' reúne en su edición de 2023 a Miguel Campello, cantante de la histórica banda de fusión andaluza El Bicho; Muchopelo, proyecto en solitario de Álex Granizo, batería de los grupos Jammin'Dose y Doctor No, que ahora compone, en sus propias palabras, "un potaje moderno" de funk, pop y rock; los marbellíes Briatore, con su mezcla de ska, soul y rock; para cerrar con We Are Not Djs, probablemente los djs más en forma del panorama nacional y que este año celebran su décimo aniversario.

"Un cartel ecléctico que garantiza la calidad de la propuesta y el movimiento permanente y al que este año se suma también un escenario de acceso gratuito con las actuaciones de Dark Praises, Steel Demon y The Lost Bullets (on the road)", añaden.

'La Monda Fest' está organizado por el Ayuntamiento de Monda, produce Doctor Aliñao y colaboran en su preparación y desarrollo Munda Futura, Protección Civil y La Cochera Cabaret.