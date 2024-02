Miles de tractores cortan las carreteras de Andalucía en una jornada de movilizaciones "histórica" para sector agrario

Tractores y agricultores cortan la A-4 en ambas direcciones, a la altura del término municipal de Carmona., a 14 de febrero de 2024, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de tractores han salido a las carreteras andaluzas en el primer día de protestas convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias contra las políticas de la Unión Europea y la gestión de la sequía, con cortes programados y autorizados en el Puerto de Motril (Granada), en Jaén, Málaga y Sevilla, que se han desarrollado sin incidentes reseñables.

Los máximos representantes de estas organizaciones han estado presente en estas jornada "histórica", en las que, han asegurado, "no hay siglas ni colores" para reclamar "un apoyo serio" al sector por parte del Gobierno central porque "las reuniones no sirven si, al final, no terminan en algo concreto", así como para elevar sus demandas a nivel europeo y también regional.

Desde primera hora de la mañana se han producido cortes en carreteras importantes de Sevilla, Málaga y Jaén, así como en el acceso al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde han participado unas 300 personas según la Subdelegación. En el inicio de la protesta, se ha realizado una descarga de mercancía, en concreto de tomates, por parte de los manifestantes, al igual que ha ocurrido a primera hora de la mañana en Iznalloz, en la A-44, en este caso en una protesta no comunicada convocada por grupos de manifestantes a través de redes sociales, donde se ha tirado la carga con origen en Marruecos de un camión.

En el caso del corte en este municipio granadino, ha contado con la participación de alrededor de una treintena de personas, y el corte se ha producido durante dos horas, permitiendo el paso intermitente del tráfico.

Cabe destacar la suspensión de la primera etapa de la 70 edición de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía, que tendría que unir las localidades de Almuñecar-La Herradura, en la costa de Granada, por la "ausencia" de efectivos de la Guardia Civil debido a los cortes agrarios organizados en el Puerto motrileño, que, según han indicado los organizadores Ruta, "no garantiza la seguridad necesaria para la prueba".

En la provincia de Sevilla, se han sucedido cortes totales e intermitentes de tráfico en las principales vías de acceso a la ciudad, causando retenciones hasta de cinco kilómetros en la A-49 dirección a la capital hispalense. Así, las tractoradas se han llevado a cabo en diferentes puntos de la A-4, A-92, A-49, A-66 y AP-4. Es en Sevilla el único punto de Andalucía donde los agricultores mantienen una vía cortada en la tarde de este miércoles, concretamente el carril derecho de la A-92 en el kilómetro 105, en el término municipal de Estepa.

Las organizaciones agrarias han destacado el "éxito" de participación en las movilizaciones de Sevilla, que han movilizado, según los convocantes, casi 2.000 tractores y 20.000 personas, provocando cortes a los accesos a la capital durante cuatro horas.

En el marco de las protestas en la provincia, la Guardia Civil ha detenido a un conductor por intentar agredir con un palo de madera a uno de los agricultores que participaba en la tractorada que cortaba ambos sentidos de la autovía A-P4 en Los Palacios y Villafranca.

CORTES EN MÁLAGA

Las carreteras malagueñas que han estado afectadas por las protestas de los agricultores ya están abiertas y con la circulación normalizada. Las interrupciones a la circulación se han producido, entre otras vías, en la A-7276, a la altura de Cuevas del Becerro, con una marcha lenta de tractores. En la A-367, también en la misma localidad, se han producido cortes intermitentes en ambos sentidos de circulación.

Además, se han producido cortes por una marcha de agricultores en la carretera A-92, punto kilométrico 149, Antequera; y en la misma carretera, A-92, en Villanueva del Trabuco, se han producido cortes intermitentes de la vía por irrupción de tractores y personas en ambos sentidos que han provocado retenciones.

En la Hacienda San Benito, en la A-45, se ha cortado completamente la calzada. En la carretera A-384, kilómetro 90, Almargen, se ha cortado completamente la vía en ambos sentidos y han bloqueado los desvíos habilitados. Finalmente, también han cortado la carretera A-451, pk. 30, y MA-7404 --cruce de Almargen--.

En las protestas malagueñas han participado, según la Subdelegación del Gobierno 155 tractores y 160 personas, cifra que los organizadores elevan a 1.000 vehículos y cerca de 2.000 agricultores.

SIN INCIDENTES EN GUARROMÁN (JAÉN)

Y en Jaén, agricultores y ganaderos han levantado la protesta en la A-4 (Madrid-Cádiz), a su paso por Guarromán (Jaén), tras tres horas y media en las que la carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos por la marcha a pie que, sin incidentes, han protagonizado entre los kilómetros 288 y 266. Unos 3.000 manifestantes, según la organización, y 2.500, según la Subdelegación del Gobierno, han recorrido cuatro kilómetros --dos de ida y dos de vuelta-- por la A-4, lo que ha generado, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco kilómetros de retenciones en ambos sentidos.

Las protestas convocadas este miércoles por las organizaciones agrarias andaluzas se suman a las que desde el pasado 6 de febrero se vienen sucediendo en la región y en todo el territorio nacional, convocadas por redes sociales y sin autorización oficial. Estas concentraciones se han saldado hasta la fecha con 26 detenciones, 1.954 identificados y cuatro investigados, según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía a Europa Press.