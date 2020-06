Montesinos cree "ideológico" el impuesto a grandes fortunas: "Sánchez debe escuchar más a Casado y menos a Iglesias"

MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha asegurado que el impuesto a grandes fortunas es "ideológico" y ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "escucha más a Pablo Casado y menos a Pablo Iglesias entonces le irá mejor a todos los españoles".

Cuestionado en Málaga por el freno del PSOE a Podemos en política fiscal, por el nuevo impuesto que grave las grandes fortunas, ha señalado que "lo que demuestra esa pelea en el seno del Gobierno es que parece que tenemos dos o incluso tres gobiernos distintos dentro del Consejo de Ministros, aunque al final la responsabilidad de Pablo Iglesias sea vicepresidente es de Sánchez".

"Era un impuesto ideológico y lo que tiene que hacer es escuchar más a Pablo Casado y menos a Pablo Iglesias", ha incidido Montesinos en declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones de Bancosol en Málaga, pidiendo a Sánchez que "vuelva a la centralidad, a la moderación, que escuche a los empresarios, a los autónomos, que escuche el clamor".

Así, ha apuntado que "las terribles previsiones del Fondo Monetario Internacional no se responden con brotes verdes", pidiendo al Gobierno "responsabilidad". "Necesitamos un Ejecutivo que huya de los brotes verdes de José Luis Rodríguez Zapatero, de ese optimismo que no es real y que no benefician a los españoles que quieren volver a sus puestos de trabajo", ha señalado.

"Le exigimos al Gobierno responsabilidad y que coja de vez por todas la mano tendida del PP para acuerdos de estado que sean positivos, que escuche las propuestas del Plan de Acción Económico que ha presentado Pablo Casado, porque nadie entiende que Sánchez quiera acabar con los mecanismos de liquidez a los autónomos y empresas, cuando es al revés, hay que fomentar esos mecanismos para relanzar la economía", ha dicho.

Para vicesecretario de Comunicación del la formación 'popular', Sánchez "tiene que escuchar el clamor del sector turístico, de los empresarios, esa reclamación del PP de extender los ERTE hasta diciembre porque va a beneficiar al conjunto de la sociedad española".

"Si Pedro Sánchez vuelve a la moderación, a la centralidad, ahí va a estar el PP con la mano tendida para llegar a cuerdos económicos en beneficio de todos los españoles", ha concluido Montesinos.