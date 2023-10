Moreno asegura que Andalucía "va a ser dique de contención de las derivas de Sánchez de romper la igualdad"

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "solo por egoísmo, por vanidad, por un sillón en la Moncloa, por su interés personal, ponga de rodillas al Estado de Derecho, a la Constitución y a millones de españoles que queremos vivir en paz" y ha pedido a los andaluces que no sean indiferentes ante esto, considerando que Andalucía "va a ser dique de contención de las derivas de Sánchez de romper la igualdad y nuestro marco constitucional".

Así lo ha manifestado Moreno en su intervención, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto convocado por el partido en Málaga capital en defensa de la igualdad de los españoles, que, según la organización ha congregado a más de 20.000 personas en la plaza de la Constitución, calle Larios y las vías aledañas. Un acto con el que, ha señalado, quieren "defender la dignidad de nuestro país", así como "la igualdad de derechos y también de obligaciones entre todos los españoles".

Moreno ha considerado que España "no se puede diseñar desde ningún oscuro despacho, lejos de nuestro país, allí en Waterloo" y que el país "no puede salir debilitada de esta investidura egoísta, a la que nos está llevando el señor Sánchez". "Andalucía, los andaluces tenemos tiene motivos sobrados para no ser indiferentes ante esta situación", ha incidido, apuntando que la comunidad andaluza ya ha sido dique de contención en el pasado "y volveremos a hacerlo ahora".

En este punto, ha precisado en primer lugar que los andaluces tienen, "y lo digo abiertamente y en primera persona yo que he nacido en Barcelona, vínculos familiares, personales, culturales, sociales y económicos, con una comunidad autónoma a la que amamos, que es parte esencial de España y que es Cataluña". "No queremos romper esos lazos, queremos reforzar esos lazos de fraternidad", ha asegurado.

Asimismo, ha aludido también a los motivos políticos, apuntando que esta investidura, "esos acuerdos que ya se están fraguando, es toda una traición al 4 de diciembre, al 28 de febrero y a nuestra Constitución". "Si se rompe la igualdad, perderemos todos los españoles, pero sin duda alguna, quien más va a perder va a ser Andalucía", ha aseverado.

Así, se ha preguntado si "alguien cree que en los acuerdos que se está pactando a oscuras en Waterloo no hay una comunidad y un territorio que va a ser el pagador de todos esos privilegios que se le quieren otorgar de nuevo a los de siempre" o "si alguien cree, ingenuo, que los andaluces no vamos a pagar la papeleta del sillón de Sánchez".

"Pues yo os digo que Andalucía no traga por eso, que los andaluces no vamos a volver a pasar por eso, que no estamos dispuestos a ceder ni un paso más, ni un paso más; este país se construye entre todos y no desde una parte. Aquí no hay territorios que son mejores o superiores a otros, y no lo hay porque no hay españoles superiores a otros, somos españoles iguales en derechos e iguales en obligaciones", ha dicho.

Por eso, ha pedido a los andaluces que "no callemos, que Sánchez nos acostumbra siempre a una estrategia de hacer un disparate y tapar el disparate con otro disparate más grande y cuando ese disparate ha tapado el disparate del disparate, hace un nuevo disparate para que nadie se acuerde del primer disparate". "No podemos caer en esta disparatada política de destrucción del país, del consenso, de los proyectos de futuro, de destruir lo esencial que somos como sociedad y como nación", ha instado.

"Andalucía no va a callar por muchas razones", ha dicho Moreno, aludiendo a que es la comunidad más poblada, "y eso nos da una responsabilidad y una obligación de no callar"; a que es la tercera economía del país, "y tenemos que reaccionar"; y a que "cuando otros han querido construir un estado asimétrico, cuando otros han querido apartarnos de la mesa donde se da de comer, hemos reaccionado educada, cívicamente, pero contundentemente".

El presidente andaluz ha insistido en pedir a los andaluces no dejar "pasar ni una de ceder privilegio a los privilegiados". "No voy a permitir en nombre de los andaluces que haya desigualdad, que haya asimetría, que le den más a uno para que otros, los de siempre, tengamos menos, para que construyamos un país de primera y un país de segunda, uno ciudadano de primera y uno ciudadano de segunda", ha apostillado.

Se ha preguntado "dónde está el socialismo andaluz" cuando este pasado sábado "vieron ponerse en pie al líder de los socialistas andaluces y a los dirigentes del socialismo andaluz ante Sánchez a aplaudir que iba a negociar y que iba a ceder la amnistía". "Yo pasé vergüenza de que andaluces que en otros tiempos han defendido Andalucía ahora no sean capaz de levantar la voz en beneficio de Andalucía y de España".

También ha asegurado sentir "vergüenza y tristeza" por que después del "ingente trabajo" realizado desde que "unos partidos independentistas intentaron dar un golpe contra la Constitución y contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña" y después de que sus responsables fueran condenados "un candidato a la Presidencia del Gobierno ponga en solfa todo ese esfuerzo del Estado de Derecho".

El presidente andaluz ha afirmado que España es "para construirla entre todos, no desde una parte" y se ha cuestionado "por qué ese afán de destruirla, de pactar con los que quieren destruirlo, por qué buscar lo que nos separa".

Moreno ha agradecido a los andaluces que han "inundado esta bella plaza de la Constitución y todas las calles allacentes" de Málaga; "ciudadanos críticos, libres que quieren expresar el rechazo al pisoteo de los derechos de los españoles a vivir en igualdad". "Eso es lo que se intenta pisotear y lo que intentamos nosotros evitar con esta movilización cívica, educada, correcta", ha afirmado.

Ha reiterado que con este acto, "convocado por el PP, pero no del PP", los andaluces han expresado "libremente su oposición al intento de llegar a acuerdos con partidos independentistas que rompen nuestro principio de igualdad solo y exclusivamente por el egoísmo y los intereses del señor Sánchez". "Han querido estar aquí para expresar de una manera clara y alta que por ese camino de la subordinación y de la humillación a España no vamos a pasar", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la capacidad de Feijóo para hacer frente a esta situación y le ha dicho que "cada día, cada semana, cada mes, cada minuto, se hace más necesario que seas el presidente de todos los españoles", agradeciendo "el esfuerzo, el compromiso y el empuje para poner cordura, sentido común a todos los desvaríos que estamos viviendo en la toma de investidura del señor Sánchez".