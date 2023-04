Moreno defiende que el PP "ha acudido al rescate" del PSOE para "poner cordura y sentido común" a la Ley 'Sólo sí es sí'

Frente a las políticas del Gobierno, el presidente del PP-A ha dicho que "no podemos tolerar que no se tomen en serio Andalucía"



RONDA (MÁLAGA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que ha sido su partido a nivel nacional quien "ha acudido al rescate" del PSOE de Pedro Sánchez para "poner cordura y sentido común" a la Ley del 'Sólo sí es sí' con la reforma acordada entre PP y PSOE que este martes ha sido aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso.

"¿Saben quién ha acudido al rescate del partido socialista de Sánchez para poner cordura y sentido común en esa ley? El Partido Popular. Una vez más, el Partido Popular, que nos distancia mucho de las políticas de Sánchez, ha ido a apoyar, a decir: si estás solo y hay que poner cordura, orden y a dar sentido común y hacer las cosas bien, aquí estamos", ha señalado el presidente en un acto en el municipio malagueño de Ronda.

Con estas palabras ha valorado Moreno la reforma de esta ley pero apuntando a que el PSOE ha decidido dar este paso "después de ver el escándalo, el dolor, el sufrimiento para esas víctimas" y ha recordado que 1.000 personas que han sido condenadas por agresión o delito sexual "han visto sus penas claramente reducidas"; algo que "a mí me duele ver", ha lamentado.

Así, ve con buenos ojos que el presidente del Gobierno haya pedido perdón: "a mí me parece bien", ha dicho, pero se ha cuestionado "¿por qué no pidió perdón el primer día y cesó fulminantemente a la ministra para que no ocurriera lo que ha ocurrido en toda España?".

A pesar de ello, ha valorado la reforma de la Ley impulsada por el PSOE y que ha salido adelante con el apoyo de PP, PNV y Junts. "Aquí estamos una vez más --en alusión al PP-- porque primero está España y los españoles y después está el Partido Popular", ha recalcado Moreno.

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO "NO SON BUENAS PARA ESPAÑA"

Y es que, el presidente de los 'populares' andaluces ha hecho hincapié este martes en la importancia de España para criticar que las políticas del Gobierno central "creo, honestamente, que no son buenas para nuestro país, porque cuando uno gobierna con partidos políticos que no quieren España, que no sienten a nuestro país, que incluso en su ideario político está destruir este proyecto común y compartido que es España, pues difícil que algo salga bien".

En este sentido, ha lamentado que dentro del actual Gobierno existe una parte con "ideas tremendamente radicales, a veces muy sectarias que sólo representan una parte muy pequeña de la sociedad, una parte que no compartimos la mayoría de la sociedad y que nos llevan a leyes que no son razonables ni en términos económicos ni en términos sociales ni en términos políticos".

Por ello, ha valorado que el 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales, también es un momento para que, con el voto de cada uno, "podamos hacer dos cosas", y una de ellas es "consolidar unas políticas que se están haciendo al frente del Gobierno de España" y que "no son funcionales".

"NO PODEMOS TOLERAR QUE NO SE TOMEN EN SERIO ANDALUCÍA"

Para Moreno, votando el 28M también "es la manera de reaccionar" ante los que no respetan Andalucía; algo que, ha asegurado, "no me gusta ni voy a tolerar, como presidente de todos los andaluces, me voten o no me voten, piensen igual que yo o piensen de manera distinta, no voy a tolerar que no respeten nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestra manera de ser en Andalucía".

Del mismo modo, el presidente ha indicado que "no podemos ni debemos tolerar que no se tomen en serio Andalucía", lamentado que "no es el estilo político que necesitamos los españoles, no me gusta que insulten a Andalucía", ha recalcado.

Así, ha aludido a que cuando Andalucía ha tomado decisiones en material fiscal "para atraer más inversión, intervinieron y no nos dejaron y nos hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional"; y lo mismo ocurre "cada vez que hacemos una propuesta desde Andalucía, sale alguien del Gobierno de España diciendo que nosotros no podemos hacer eso, que nosotros no somos capaces".

Es más, ha criticado las normas que se está haciendo el Gobierno "sin pensar en el sector". Al respecto, ha defendido medidas para que el talento andaluz y español pueda desarrollarse en el país, advirtiendo de que "no se pueden desarrollar criminalizando, apuntando con el dedo o haciendo sesiones".

En este sentido, ha querido recordarle al presidente del Gobierno que en Andalucía, "los andaluces tenemos un estatuto, tenemos un gobierno, tenemos un parlamento y tenemos una dignidad de andaluces para defender nuestra tierra, tomar nuestras decisiones y afrontar nuestros problemas de cara al futuro", ha zanjado.