Moreno llama la atención sobre que Sánchez no hablara del tren litoral en Benalmádena con un cronograma ni dinero

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha referido este viernes al anuncio de la reunión entre el Gobierno, Junta y ayuntamientos implicados en relación con el tren litoral y ha llamado la atención sobre que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no hablara de esta infraestructura hace dos días en el mitin de Benalmádena (Málaga) "con un cronograma, con cuánto dinero, con un proyecto".

"Hay una regla no escrita y es que todo lo que dice Pedro Sánchez en campaña significa que no lo va a cumplir seguro", ha asegurado Moreno en su intervención en un acto con motivo de las próximas elecciones europeas celebrado en la capital malagueña; "así que, si lo ha anunciado ya sabemos que no lo va a cumplir", ha apostillado.

Al respecto, ha dicho que le llama "poderosamente la atención" que hace dos días Sánchez estuviera en un mitin en Benalmádena, "que es un municipio afectado por el Cercanías y era una oportunidad maravillosa de venir a anunciar con un cronograma, con cuánto dinero, con un proyecto que quiero hacer el tren...; no, ese día no".

En este punto ha afeado que ese día desde el PSOE "había que utilizar eslóganes de hace 90 años, de 'no pasarán' y esas cosas" y ha apuntado que, mientras en el PP "hablamos de tecnología, del metaverso, del siglo XXI, otros están en el principio del siglo pasado". "¿Cómo vamos a avanzar así?", se ha cuestionado Moreno.

"Tenemos que tener muy claro que lo que nos interesa a todos es el porvenir y lo que tenemos que construir los servidores públicos es un nuevo porvenir para todos los andaluces y los españoles", ha manifestado el líder del PP-A.

Según ha indicado, Málaga tiene prácticamente tres motores económicos "muy bien consolidados" y ha apostado por incorporar "una patita del cuarto, en el que estamos trabajando de la producción industrial tecnológica". "Y si tenemos eso, ya os digo que el nivel de ocupación, el nivel de liderazgo y el nivel de futuro que va a tener Málaga va a ser imparable", ha augurado.