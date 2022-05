Moreno pide a Sánchez que tenga en cuenta a Andalucía en el Perte Chip y no "se gire" hacia "quien sustenta" el Gobierno

MÁLAGA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "positiva" la aprobación del Perte Chip por parte del Gobierno de España, que supondrá 12.250 millones de euros de inversión pública hasta 2027 y que estará dirigido a toda la cadena de valor de los chips, desde la investigación y el diseño a la fabricación, con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa.

Así, ha confiado en que el Ejecutivo "no se gire hacia quien le sustenta", en referencia a partidos nacionalistas e independentistas. Moreno ha asegurado que ya "levanta la mano" para que Andalucía "sea referencia" en esta fabricación de microchips aunque ha admitido que otras comunidades autónomas como Cataluña ya lo han solicitado también.

En este punto, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tenga en cuenta" a la comunidad andaluza, destacando su capacidad y poniendo como ejemplo a Málaga como ciudad tecnológica y en cuyo Parque Tecnológico ya existe un proyecto.

"Hago un llamamiento. No me gustaría que por la presión nacionalista e independentista Cataluña una vez más se llevara el gato al agua y no se tuvieran en cuenta las capacidades y potencialidades de Andalucía", ha reclamado Moreno en un desayuno informativo organizado por diario SUR en Málaga.

En este sentido, cuestionado por si esto podría ocurrir ha señalado: "No lo considero, lo afirmo". Por lo que ha avanzado que van a "alzar la voz" todo lo que puedan: "Vamos a presionar todo lo que podamos".

No obstante, el presidente andaluz ha recordado que la "viabilidad" del Gobierno central está "sustentada en partidos independentistas y nacionalistas y ejercen una notable influencia". Según Moreno, "a la hora de repartir y de proyectos que son importantes al final siempre el eje se gira hacia quien sustenta el Gobierno de Sánchez, que es Esquerra o Bildu o el PNV y eso va en menoscabo de Andalucía".

De hecho, Juanma Moreno ha recordado que mantuvieron una reunión en San Telmo con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, donde se le pidió un Perte sobre microchips: "Le hicimos una propuesta que en principio no fue aceptada pero parece que ha sido reconsiderada, probablemente por presiones de otras comunidades autónomas con las que gobierna".