Moreno pregunta al Gobierno "de dónde sacamos el agua para poder vivir" y avisa de que "vamos a seguir batallando"

RONDA (MÁLAGA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido este martes al agua y ha criticado que cuando la región intenta tomar decisiones "nos dicen que no", por lo que se ha vuelto a preguntar "cuál es la política del agua del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Si nos dicen que no puede haber trasvase, porque han cortado el trasvase Tajo-Segura; cuando no se puede hacer trasvase de cuenca, cuando dicen que no se pueden hacer pantanos, cuando dicen que tampoco podemos construir desoladoras... De dónde sacamos el agua para poder vivir, para poder desarrollarnos, para poder tener futuro en el turismo, en el sector agroalimentario y alimentario", ha cuestionado.

También ha lamentado que la respuesta "indirecta" que le está dando el Ejecutivo es que "la política del agua es simple y llanamente cruzarse de brazos y dejar secarse los árboles, los regadíos y arruinar a la ganadería y a la agricultura en nuestra tierra". Al respecto, ha dejado claro que "vamos a seguir batallando" y "vamos a trabajar para que podamos superar esta situación, que es complicado en términos hídricos".

De igual modo, ha dicho que, pese a que la región solo tiene el 27% de la competencia, que "no tenemos todos los recursos, pero vamos a destinar todo el recurso que podamos" para "ese bien fundamental, que es el agua, para el turismo, para el sector servicio y por supuesto el sector primario --ganadería y cultura-- y para que nuestros ganaderos y agricultores puedan seguir adelante".

Así lo ha señalado Moreno en la clausura del acto de presentación de los candidatos 'populares' de la Serranía de Ronda, junto a la presidenta provincial, Patricia Navarro, y la alcaldesa y candidata a la reelección en Ronda (Málaga), María de la Paz Fernández.

En su intervención, Moreno ha recordado que "siempre" ha trasladado a Sánchez el hacer infraestructuras para el agua, "para cuando la cosa se ponga peor". "Cuando precisamente no tienes un problema de agua es cuando tú tienes que hacer las políticas hídricas, para cuando vienen los años complicados, cuando vienen los años de sequía, no te pille el toro".

Así, ha incidido en que en la Comunidad "el 67% del territorio es competencia del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", por lo que "es el Estado el que tiene que regular esas obras y esa agua".

También ha recordado que la última vez que se vio con el presidente del Gobierno, en julio del pasado año, "le insistí hasta la saciedad que había que hacer una fuerte inversión en políticas hidráulicas en Andalucía". Es más, ha agregado, "le dije para Andalucía el agua es como el gas para Alemania" y ha incidido en que "somos el primer productor agroalimentario de España".

Ha lamentado que han pasado los meses, y "desgraciadamente llevamos cinco años donde llueve por debajo de la media", además de que este año "está siendo realmente malo". "Como consecuencia de eso se está poniendo en riesgo todo el desarrollo agrario, ganadero de Andalucía".

En este punto, ha dicho que se trata de "un desarrollo que genera empleo, bienestar, riqueza en el interior de Andalucía, que fija la población al interior", pero ha lamentado que "cuando intentamos tomar decisiones nos dicen que no".

Ha dicho que el próximo martes irá al Consejo de Gobierno el tercer decreto de sequía de Andalucía; contraponiéndolo con los que ha llevado acabo el Gobierno de España en la Confederación Hidrológica, "que ha sido uno".

También ha lamentado que "cuando tomamos decisiones para canalizar el agua, cuando tomamos decisiones para resolver el problema nos dicen que tampoco podemos hacerlo", por lo que ha vuelto a preguntarse "cuál es la política del agua del Gobierno de Sánchez".

"¿De dónde sacamos el agua para poder vivir, para poder desarrollarnos, para poder tener futuro en el turismo, en el sector agroalimentario y alimentario? ¿De dónde?", se ha cuestionado.

Asimismo, ha dicho que la respuesta que "indirectamente" le está dando el Gobierno de España es que "la política del agua es simple y llanamente cruzarse de brazos y dejar secarse los árboles, los regadíos y arruinar a la ganadería y a la agricultura en nuestra tierra".