Moreno respalda a Marín y asegura que le trasladó que la situación de su chalé en Chipiona es "de absoluta regularidad"

Actualizado 17/04/2019 15:39:02 CET

MÁLAGA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado al vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, tras la polémica por la ubicación de su chalé en la localidad gaditana de Chipiona, asegurando que el propio dirigente de Ciudadanos le trasladó el pasado martes en el Consejo de Gobierno que la situación de su casa "es de absoluta regularidad".

"El señor Marín me ha aclarado y me lo trasladó en persona el martes que la situación --de su vivienda-- es de absoluta regularidad y, por tanto, no tengo por qué no creerle", ha sostenido tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde Moreno ha recibido el título de Caballero Almogávar Paracaidista de Honor.

Así, ha añadido Juanma Moreno, Marín les trasladó a todos los miembros del Consejo de Gobierno que en 2012 se acogió a un decreto de la Junta de Andalucía "que permitiá su regularización y, por tanto, normalización".