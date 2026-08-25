Munch y Picasso se encuentran por primera vez en una muestra en el Museo Picasso Málaga

Edvard Munch (1863 - 1944) El artista y su modelo. 1919–1921 y Pablo Picasso (1881 - 1973) El pintor y la modelo. Mougins, 1963 - MPM

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Edvard Munch (1863-1944) y Pablo Picasso (1881-1973), dos artistas fundamentales para comprender el nacimiento de la modernidad, tienen una cita en el Museo Picasso Málaga (MPM) para mostrar un centenar de pinturas, dibujos y grabados con los que explorar las afinidades que atravesaron sus respectivas trayectorias y revelar cómo transformaron el lenguaje artístico al convertir la experiencia emocional en uno de los principales motores de la creación.

Sin plantear una relación de influencia directa, la exposición será recorrido por los temas y preocupaciones compartidos que articularon la obra de estos dos creadores: el amor y el deseo, la enfermedad, la vida y la muerte, la soledad o la angustia existencial, han señalado desde la pinacoteca en un comunicado.

La figura femenina ocupa un lugar central en ese universo simbólico. Admiradas y deseadas, las mujeres aparecen también como presencias complejas y ambiguas, reflejo de las tensiones afectivas y psicológicas que marcaron el imaginario de ambos artistas.

Otro de los espacios de encuentro se situará en la vida moderna y sus escenarios de sociabilidad --cafés, cabarets y ambientes bohemios-- que constituyeron tanto para Munch como para Picasso lugares de experimentación y observación desde los que construir una nueva visión del individuo contemporáneo.

De igual modo, en los apartados dedicados al cuerpo desnudo, el diálogo entre la obra de Munch y de Picasso permitirá reconsiderar el alcance de una creación radical que contribuyó decisivamente a redefinir el arte moderno y nuestra manera de comprender el mundo.

Para la comisaria, Paloma Alarcó, la trama del discurso expositivo "narra un encuentro imaginario entre ambos artistas y explora diálogos imposibles entre dos personalidades dispares que nunca se encontraron".

"Pertenecieron a generaciones y países distintos, tenían estrategias y sensibilidades artísticas divergentes y también formas opuestas de explorar la pintura, pero compartían una similar obsesión por los misterios profundos de la vida, así como intereses comunes a lo largo de sus fecundas carreras", ha agregado.

Paloma Alarcó, historiadora del arte y comisaria de exposiciones, forma parte del comité de programación, del Consejo Ejecutivo y del Patronato del Museo Picasso Málaga. Durante más de tres décadas, y hasta mayo de 2026, ha sido conservadora-jefe de pintura moderna en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde lideró proyectos de investigación y comisarió grandes exposiciones.

'Munch-Picasso' cuenta con la especial colaboración del Munchmuseet Oslo y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), así como con el patrocinio de Fundación Unicaja.