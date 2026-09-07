El Museo Picasso Málaga despide la exposición de Joana Vasconcelos con una semana especial de actividades

Imagen de la sesión de meditación y terapia Gestalt, 'Transmutar la mirada' - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha anunciado que celebrará del 14 al 26 de septiembre las 'Jornadas Vasconcelos', una semana especial de actividades organizada con motivo de la recta final de la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', que se clausurará el próximo 27 de septiembre.

El museo ha señalado en un comunicado que esta programación "propone al público nuevas formas de acercarse al universo creativo de la artista portuguesa a través de la lengua, la artesanía, el movimiento, la reflexión personal y la participación familiar".

La programación comenzará el 14 de septiembre con 'Museo en portugués', una iniciativa desarrollada en colaboración con el profesorado del Departamento de Portugués de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga.

A través de encuentros y recorridos por la exposición temporal, el alumnado del centro practicará la lengua portuguesa mientras profundizarán en la obra de Joana Vasconcelos, poniendo en valor las raíces portuguesas de una de las creadoras más reconocidas del panorama artístico internacional.

Las técnicas artesanales, que caracterizan buena parte de la producción de Vasconcelos, tendrán también un papel destacado en estas jornadas. Se comenzará, el 17 y 18 de septiembre, con el taller 'Punto por punto' en el que se explorarán técnicas de punto de la mano de la profesora María Hoyos.

Posteriormente, los días 24 y 25 de septiembre, en horario de tarde, el museo acogerá 'Puntadas con hilo', un taller de bordado contemporáneo impartido por la bordadora y diseñadora gráfica Loly Ghirardi (Señorita Lylo).

Con inspiración en la iconografía tradicional portuguesa presente en la exposición, los participantes crearán una pieza propia utilizando hilo y aguja, descubriendo algunas de las prácticas textiles que la artista incorpora a sus esculturas e instalaciones. La actividad incluirá además una visita a la muestra.

El 24 de septiembre, a las 19,30 horas, tendrá lugar una propuesta que invita a conectar arte y bienestar. En colaboración con Ángel D. Saavedra Valdayo, psicólogo, psicoterapeuta Gestalt y director de Lamar, Escuela de Psicoterapia Gestalt de Málaga, el museo organizará 'Transmutar la mirada', una sesión de meditación y terapia Gestalt en las salas de la exposición temporal, a la vez que se dará a conocer la obra de la artista portuguesa.

Rodeados por las obras de Vasconcelos, los participantes explorarán los procesos de transformación personal sugeridos por el trabajo de la artista, en una experiencia concebida para fomentar la conciencia, la creatividad y la presencia.

Las jornadas continuarán en la mañana del 26 de septiembre con una nueva edición de 'Museo en movimiento', el programa destinado a familias. Con el título '¡Se nos va la olla!', este taller partirá de uno de los aspectos más característicos de la obra de Vasconcelos; su capacidad para transfigurar objetos cotidianos en sorprendentes creaciones artísticas.

Tras una visita participativa a la exposición, los asistentes convertirán elementos de uso común en nuevas piezas creativas, compartiendo una experiencia artística y un aprendizaje conjunto.

De esta manera, el Museo Picasso Málaga finaliza un programa educativo y cultural que ha contado con la participación de más de 1.300 personas, de las cuales más de 900 han participado durante los últimos meses a través del tejido asociativo local y de organizaciones que trabajan con colectivos de personas con diversidad funcional y en situación de vulnerabilidad social.