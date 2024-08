Música y poesía protagonizan el pregón de El Kanka con el que arranca la Feria de Málaga en el Real de Cortijo de Torres

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Música y poesía han protagonizado el pregón que ha ofrecido el cantautor malagueño Juan Gómez El Kanka para después inaugurar este sábado por la noche la Feria de Málaga en el Real del Cortijo de Torres con el encendido del alumbrado del recinto.

Junto a la portada del gran espacio ferial malagueño, el cantante, acompañado al principio por su guitarra, ha deleitado a quienes seguían su pregón al que no le ha faltado su arte, humor y buen hacer en la palabra, mostrando su orgullo por ser el encargado de pregonar la feria de su ciudad y ofreciendo un recorrido personal y emocional por Málaga.

Así, en lo personal, El Kanka ha recordado sus orígenes para entroncar con el momento presente: "En estas calles fui un crío con Málaga en el ayer, y hoy me toca agradecer a este pueblo, que es el mío, por darme el que considero que es el más alto valor, que no hay orgullo mayor que ser vuestro pregonero".

Al principio, acompañado con la música y junto al público, y después, solo con el arte de su recitado, El Kanka, que se define a sí mismo como 'hacedor de canciones', ha recorrido hitos y personajes de una ciudad que están en el imaginario colectivo de todos: del cenachero al Cautivo, o de Picasso a Chiquito de la Calzada. Eso sin olvidar la gastronomía, los barrios o la cultura de Málaga.

El cantautor ha apostado especialmente por las expresiones y las palabras cien por cien malagueñas, y con buen humor y muy cerca de la complicidad de sus vecinos, ha aludido al 'pitufo y el mitad', a la 'piarda' en el colegio, o a los 'merdellones', entre otros.

Sus recuerdos de estas fiestas de agosto en Málaga también han aflorado en su pregón, con bromas y guiños a los cacharritos, a los mojitos, al Cartaojal o a las hamburguesas y perritos.

"¿Es mi culpa ser culpable de nacer donde he nacido? Ser de aquí es de creídos. Ser de aquí es inconfesable. Una cosa inexplicable", ha dicho El Kanka en su pregón, donde también ha destacado lo especial que es la feria para los malagueños: "Paisana, empieza la feria, paisano cuánta alegría, disfrutadlo con bravía que esta noche no hay miseria, así que alegra esa seria carita de malaguita, que lo que tu necesitas lo tendrás como en un sueño, que yo sé que el malagueño vive esperando esta cita".

Colores, olores y sabores de la Feria de Málaga han tenido cabida en las palabras del cantautor, que también ha tenido como única alusión directa musical a los míticos Tabletom, y en la recta final de su pregón ha dicho: "Esta feria es la mejor porque es la feria de todos. Feria en la que codo a codo, el vasallo y el señor, el paciente y el doctor, el chavea y el pureta, van de la mano a la meta, y que nuestra noria ruede, porque aquí cualquiera puede entrar en cualquier caseta".

Ese carácter abierto de la feria de Málaga ha brillado en el pregón de El Kanka, también con carácter reivindicativo y universal en una tierra en la que ha dicho que no hay fronteras: "Porque si vienes de fuera, y fueres de donde fueres, bienvenido siempre eres sea cual sea tu bandera". "Aquí acogemos a todos, lo cual no quiere decir que ahora tengamos que huir de cualquier manera y modo. No soy un sabelotodo y en este tipo de empeños me siento más bien pequeño, mas según mi parecer Málaga debería ser también de los malagueños", ha añadido.

Y el pregonero ha terminado agradeciendo y deseando a todos unas felices fiestas y feria, y reivindicando el amor por Málaga: "Quisiera que mi ciudad fuese una ciudad brillante, compasiva y tolerante, cuna de la libertad. Una ciudad sin maldad, que abra todos los balcones, que cuide de sus rincones desde la montaña al puerto". "Yo vivo enamorado de toda Málaga entera y si algún día volviera a nacer, dad por sentado que volvería encantado a nacer donde he nacido, que por más que haya vivido y dado la vuelta al mundo, ni por un solo segundo de mi Málaga me olvido".

La presencia de El Kanka en la portada del Real, junto al alcalde, Francisco de la Torre, y la edil delegada de Fiestas, Teresa Porras, no ha concluido al finalizar su pregón, sino que, como había adelantado, también se ha arrancado con una de las canciones más conocidas de su repertorio, 'Andalucía'.