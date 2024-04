Músicos, actores y un narrador llevan a Alhaurín el Grande 'La historia del jazz jamás contada'

MÁLAGA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, presenta junto a Elcamm el espectáculo itinerante 'La historia del jazz jamás contada', que llega al municipio malagueño de Alhaurín el Grande este sábado, 20 de abril.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de la Legión y la entrada es gratuita hasta completar aforo, según ha indicado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Tras el éxito cosechado el pasado año en La Térmica, este montaje que aúna música e interpretación para narrar los hitos más importantes del jazz está girando por los municipios de la provincia, y ya ha pasado por Mijas, Algarrobo, Torremolinos, Antequera, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Se trata de un espectáculo musical divertido y emocionante que, además, instruye al espectador de una forma sobre el jazz, uno de los géneros más influyentes del siglo XX.

El Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (Elcamm) inició en 2023 su primera colaboración junto a La Térmica para crear este espectáculo interactivo pensado para todo tipo de público que cuenta con la participación de una treintena de músicos, actores y un narrador para llevar a cabo una representación dinámica, vibrante y sonora de la historia del jazz.

Durante el espectáculo, los espectadores pueden formar parte de un reportaje de televisión en el que se conecta con diferentes partes del mundo para conocer las influencias musicales que ha tenido el jazz en cada rincón del globo.

Desde los ritmos africanos y espirituales de los campos de algodón hasta las canciones del Nueva Orleans de principios del siglo XX o los grandes temas de la época dorada de Hollywood, este particular concierto pretende explorar junto al público la riqueza cultural y musical que ha inspirado el jazz a lo largo de los años.

Entre las interpretaciones destacadas se encuentran clásicos como 'Sing, Sing, Sing!', 'When the Saints Go Marching In' y 'In the Mood', que sirven de ventana para comprender las influencias musicales que han dado forma a este género.

El espectáculo está dirigido por Tete Leal, músico, compositor y fundador de Elcamm, y cuenta con la participación de un coro vocal de góspel, una mini big band, un narrador y varios actores.

El Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM) es una institución musical establecida en la provincia en 2014. Su misión principal es cultivar el amor por la música mediante un enfoque educativo que combina la disciplina y el disfrute del proceso de aprendizaje.