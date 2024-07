Navarro: "No vamos a permitir que el PSOE ni el Gobierno den lecciones al PP en materia de vivienda"

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido este viernes que no van "a permitir que el PSOE ni el Gobierno de Sánchez den lecciones al PP en materia de vivienda" y ha reivindicado que "hace más de una década, cuando la Junta socialista no hacía nada, ya teníamos a un alcalde de la capital como Francisco de la Torre que era todo un referente en política de vivienda".

En su comparecencia en la Junta Directiva Provincial del partido, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, Navarro ha pedido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "venga a Málaga con más soluciones y menos lecciones", marco en el que ha reclamado al Gobierno que reforme la Ley estatal; que impulse deducciones fiscales que ayuden a incentivar el mercado de la vivienda y que ceda suelo de titularidad estatal para la construcción de VPO.

Navarro ha reivindicado las más de 5.300 VPO construidas y entregadas por el Ayuntamiento de la capital desde el año 2000 con una inversión de 500 millones de euros, a las que se suman las más de 2.200 que actualmente hay en promoción, frente "a las menos de 100 que hizo el PSOE en la Junta".

Además, ha destacado los 62 millones invertidos por el Gobierno de Juanma Moreno en la provincia en ayudas directas para vivienda y ha señalado proyectos concretos como La Dehesa en Ronda (Málaga) o las tecnocasas en la capital.

"¿Dónde están las 10.000 viviendas que prometió el PSOE a los malagueños durante la campaña?; ¿Cuánto suelo del Estado ha cedido el Gobierno a los ayuntamientos o la Junta para que puedan ser puestos a disposición de promotores y constructores y transformarlos en una solución habitacional al servicio de los malagueños?", ha cuestionado.

En este punto, ha reprochado a los socialistas que lo primero "no fue más que una foto de campaña", mientras que las palabras de la ministra en alusión al acceso a la vivienda por parte de un determinado sector laboral "no es más que un insulto a la inteligencia de los malagueños".

La dirigente 'popular' ha puesto en valor que Andalucía va a ser la primera comunidad de España con su propia Ley de Vivienda, "que hará frente a una norma estatal que ha subido el precio del alquiler y de compra y que genera inseguridad, empujando a muchos propietarios a sacar sus viviendas del mercado del alquiler de larga estancia".

En esta línea, ha recordado los incentivos fiscales impulsados por el PP en la Junta, señalando la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones; la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 7%, con tipos reducidos al 6% si el inmueble no supera los 150.000 euros y del 3,5% para menores de 35 años, familias numerosas, personas con discapacidad y para municipios en riesgos de despoblación; así como la rebaja del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados del 1,5 al 1,2%.

Navarro también ha valorado la deducción del 5% en el IRPF para jóvenes que adquieran una vivienda; y del 15% en alquileres para menores de 35 y mayores de 65, hasta los 600 euros; además del aval hipotecario del 15%, que ya ha beneficiado a más de 1.000 jóvenes andaluces.

La presidenta provincial ha reivindicado la unidad del PP para reclamar al Gobierno lo que es justo para Málaga y advierte, tras la rectificación del Ejecutivo con el tren litoral y la bonificación del peaje, que "no nos confiamos ni bajamos los brazos, tras seis años sin inversiones ni proyectos del Gobierno de España para esta provincia".

Así, ha recordado que Málaga es la provincia que más crece y que más va a crecer en los próximos años, según las proyecciones del INE, superando los dos millones de habitantes en 2031 y convirtiéndose en la provincia más poblada de Andalucía. "Necesitamos planificar la respuesta a ese crecimiento demográfico desde todas las administraciones", ha advertido.

En este punto, ha subrayado el esfuerzo de la Junta en materia de movilidad, señalando el impulso dado al metro de Málaga, "que ya llega al centro y cuya obra para llevarlo hasta el Hospital Civil está en marcha".

También ha apuntado a actuaciones "de calado" en la provincia, como la finalización del carril bus-VAO en la A-357 desde la Universidad hasta la Comisaría provincial; la licitación de los proyectos para desdoblar ocho kilómetros del eje Málaga-Ronda-Campillos; la variante de Arriate, "tras una década paralizada"; la mejora de la conexión entre Canillas, Cómpeta y Torrox; o la circunvalación de Antequera, "tras 24 años parada la obra".

Asimismo, ha recordado las obras de remodelación del tramo de la A-7176 de Istán hasta Marbella y las mejoras en la carretera que conecta Antequera con el Valle de Abdalajís, además de la actuación en la A-355 a su paso por Coín, con esa línea roja para reducir el número de accidentes.

"Esto y más es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, pero ¿qué hace falta para que el Gobierno de España haga sus deberes en materia de movilidad?", ha preguntado la presidenta del PP malagueño, quien ha contrapuesto los 400 millones destinados por la Junta a obras hídricas en la provincia desde 2019, "frente a los cero euros del Ejecutivo", a quien ha reprochado que "mantenga en la provincia obras hídricas sin ejecutar por más de 2.000 millones de euros, incluida la depuradora de la Axarquía", ha concluido.

Por su parte, Bendodo ha señalado que "Málaga no aparece en el mapa de las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez porque no gana las elecciones Pedro Sánchez" y ha felicitado a la Dirección Provincial "por volver a incluir en la agenda política el tren litoral".

"Se ha mostrado constancia e inteligencia para lograr que quienes rechazaban el tren ahora empiecen a decir que sí y quienes decían que era imposible bonificar el peaje de la Costa del Sol pese a que se hace en otros territorios, ahora por lo menos estén dispuestos a estudiarlo", ha dicho Bendodo, quien, no obstante, ha advertido de que "estamos negociando con sanchistas y la palabra de un sanchista no vale un duro, no es gente de fiar".