Navarro (PP): "El 9J nos jugamos ser dique de contención contra ataques de Sánchez y sus socios a nuestra democracia"

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la importancia de las elecciones europeas del próximo 9 de junio para España, Andalucía y Málaga y ha afirmado que deben ser "un dique de contención contra los ataques" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios "a nuestra democracia".

Navarro, en un desayuno con mayores en el distrito Carretera de Cádiz de la capital malagueña, ha resaltado que estas son las elecciones europeas "más importantes de la historia", al tiempo que ha considerado "crucial" contar con un grupo de parlamentarios 'populares' "fuerte" en Europa "que pueda proteger a nuestro país y velar por un reparto igualitario de los fondos europeos".

Así, ha pedido a la ciudadanía que "no vea las elecciones europeas como algo lejano sino todo lo contrario" ya que "gracias a los fondos europeos que nuestro país ha recibido desde que entró a formar parte de la Unión Europea han servido para avanzar y progresar".

"Europa está mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros puede pensar, muchos servicios e infraestructuras que disfrutamos hoy han sido pagados con fondos europeos. Andalucía no hubiera podido llegar donde ha llegado y empezar ahora a competir con comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también con otras regiones de Europa, si no es por los fondos europeos", ha subrayado.

De igual modo, ha incidido en un comunicado en "la importancia de que el PP gane estas elecciones europeas" ante el "riesgo que está sufriendo nuestra democracia y nuestro Estado de derecho" porque hay un Gobierno en España que "está dispuesto a todo, a todo con tal de mantenerse en el poder, ya sabemos con quién ha pactado, traspasando muchas barreras".

En este punto, ha aludido a la ley de amnistía, "un gran atentado a nuestra democracia, a nuestro Estado de derecho y a ese principio de igualdad de todos los españoles".

A su juicio, "no ha habido unas elecciones europeas más importantes que estas en toda nuestra historia y creo que eso nos tiene que hacer ser conscientes de que tenemos que pelearlo también en nuestro ámbito más cercano", para que Andalucía y Málaga también sigan avanzando, como lo hacen con sendos gobiernos del PP, y ha confiado en que estos comicios del 9 de junio sean también la antesala para que España "cuente con un gobierno del PP, cómplice con nuestra tierra" cuando haya elecciones generales.

"Andalucía se juega mucho el próximo 9 de junio", ha insistido, al tiempo que subrayado que "nos estamos jugando el seguir avanzando al ritmo que lo hemos hecho gracias a Europa durante todos estos años o quedarnos estancados e incluso poder retroceder, porque esos fondos europeos siguen siendo muy importantes para la Junta de Andalucía, para que podamos seguir haciendo cosas y prestando servicios".

Pese a los avances, la dirigente del PP ha admitido que "aún queda mucho por hacer" y "no se puede poner el riesgo el futuro de nuestra tierra, que es mucho más prometedor que hace 40 años". En este sentido, ha aludido al "desconocimiento" sobre el reparto de los fondos europeos puestos a disposición por la Unión Europea tras la pandemia del COVID.

"¿Qué ha pasado con esos fondos europeos? En muchos casos no lo sabemos porque no sabemos cómo se ha repartido. Tenemos cierta intuición y cierta sospecha porque vemos que hay comunidades autónomas que van como un tiro", ha señalado y ha puesto como ejemplo Cataluña, donde "hay dinero para trenes, para carreteras, hay más inversiones y aquí no le hemos visto color a esos fondos porque hemos pedido cosas, pero nadie nos ha hecho caso".

También Navarro ha puesto como ejemplo el tren del Mediterráneo andaluz, en una primera fase desde Málaga a Marbella y Estepona y posteriormente hasta el Campo de Gibraltar y el "ninguneo y el desprecio constante" del Gobierno de España a la provincia malagueña, ha concluido.