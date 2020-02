Nuria Espert conecta al público con Lorca y su 'Romancero gitano' en el Teatro del Soho CaixaBank

Publicado 13/02/2020 14:25:58 CET

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Nuria Espert, bajo la dirección de Lluís Pasqual, conectará a partir de este viernes en Málaga al público con el poeta granadino Federico García Lorca y su 'Romancero gitano', en un acto que "no es un recital de poesía, no es un monólogo; es un amor a Lorca enorme y a los poemas".

Así lo ha explicado la actriz este jueves en una rueda de prensa junto a Pasqual en el Teatro del Soho CaixaBank, que acogerá la obra los días 14, 15, 16 y 21, 22 y 23 de febrero.

"Ese 'Romancero gitano' quien lo ha hecho es Federico García Lorca, nosotros simplemente de puro amor, de todo lo que le debemos los dos, hemos tratado de devolverle algo, un poquito de lo muchísimo que nuestras carreras y nuestras vidas privadas debemos a Federico", ha explicado Espert.

La actriz ha relatado que conoció un poema de Lorca siendo pequeña, "cuando no sabía nada de su vida ni de su muerte y lo recitaba", por lo que ha indicado que "hay una parte muy privada e íntima de este 'Romancero' que Lluís fue sacando en mí y que endulza y activa el resto del recitado", a lo que ha añadido la dificultad para seleccionar los poemas de la obra.

"Es una hora de furor, de amor, de violación, de violencia, de ternura, de humor y todo nos lo ha dado él, todo lo conocíamos desde eso que se llama desde toda la vida, desde las adolescencias de diferentes épocas, en las que entra ese poeta que nos enriquece, que nos vuelve locos, que nos enamora", ha resaltado sobre la obra de Lorca.

Por estos motivos, ha considerado que "es muy fácil para el público conectar con la emoción que nosotros hemos puesto en ese empeño". Al respecto, ha señalado que cuando lleva unos tres minutos en el escenario es cuando nota que "están escuchando a Federico", a lo que ha exclamado: "Sean mi pudor, mi sinceridad y vuestra buena fe los tres elementos que formen el aire íntimo y claro donde se pierdan los poemas".

"A un minuto y medio que estoy en escena ya ha comenzado eso que va a durar una hora, que es la conexión total de los de arriba con los de abajo", ha insistido al respecto.

De igual forma, ha indicado que "Lorca conecta a través de las lenguas, de las culturas", ya que cuando ha interpretado versos suyos en otros países se le acercan "los grandes eruditos de los mundos universitarios de todos estos países", lo que ha considerado "realmente emocionante" y que les convierte a ella y Pasqual en "los agentes de Federico".

"Hicimos 300 y pico recitales Alberti y yo y en todos ellos estaba Federico y cosas íntimas de Federico, y en los aviones, y en los retrasos de los trenes Rafael fue contando y yo fui contando y de pronto, en uno de los ensayos, apareció 'Ay, qué lamento', que decía Federico en los lugares más inesperados y en las situaciones más inesperadas", ha recordado por otro lado.

Sobre esta cita ha precisado que "no era una broma, era un quejido que necesitaba sacar para poder continuar siendo la persona más deslumbrante de la reunión, siendo la persona más luminosa que cuando entraba se cambiaba la temperatura del teatro, del grupo de donde estuviera".

"Federico dijo también en el 'Romancero' y en la vida que el duende no necesitaba de la inteligencia ni del aparato crítico, y eso se ha demostrado verdadero en nuestra experiencia", ha añadido. "Yo siempre había creído, desde hace muchísimos años, que el 'Romancero Gitano' le hubiera dado pie a Federico, si él hubiera querido, para escribir de cada uno de los poemas una obra de teatro", ha apuntado

Sobre estas cuestiones, Pasqual ha concluido que "eso sucede gracias al alimento del publico, es el público el que provoca ese silencio denso y el que está arriba... es verdaderamente esa metáfora a veces cursi que se ha dicho que el teatro es como hacer el amor, bueno, pues eso, se va ganando en experiencia y se hace el amor mejor".

"HISTORIA DE UN ESPECTÁCULO EXTRAÑO"

Respecto al origen de la adaptación, Pasqual ha precisado que "es historia de un espectáculo extraño, porque nace de una necesidad y ha tenido el tiempo de cocinarse. En realidad se cocina desde hace décadas porque Nuria y yo, ella primero hemos tenido caminos paralelos que muchas veces se han cruzado y esas vías se llamaban Federico García Lorca".

El director ha detallado que con su obra 'Caminos de Federico' "Nuria quedó enamorada del espectáculo" y le preguntó si algún día podría tener ella un papel similar: "Quedó eso ahí, pasaron meses y meses y recordé que Federico había escrito, además, una conferencia sobre el 'Romancero' y en una de sus lecturas pensé: podría ser eso", ha continuado.

"Mientras tanto, a Nuria le dan el Premio Europa y le piden que hagan una actuación de 15-20 minutos y decide hacerlo con el 'Romancero', se viene a Barcelona y empezamos a preparar 20 minutos de espectáculo, una cosa muy sencilla", ha relatado.

"Esto coincide con que se va del Teatro Miura y con que un espectáculo se había caído en el Teatro de la Abadía y un kamikaze llamó a Nuria, que es otra kamikaze, y le dijo: ¿Eso que tenéis con Pasqual lo podéis hacer para el mes que viene? Y Nuria me llamó y nos vimos y dijimos pues sí", ha recordado Pasqual.

El director ha indicado que la obra no fue difícil de preparar pues tenían "un conocimiento de Federico y del 'Romancero' y por otra parte hemos conocido muchas veces en el teatro y en la vida y nos conocemos o yo creo conocerla, que es más importante para el proceso de ensayo".

Tras estrenarse en el Teatro de la Abadía de Madrid la temporada pasada, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del poeta granadino, el espectáculo ha girado por Buenos Aires, Montevideo y Milán, por lo que el director ha subrayado que "crece como una planta hermosa".

VUELTA A MÁLAGA TRAS DEJAR LA DIRECCIÓN DEL TEATRO DEL SOHO

"Me da mucha alegría porque tengo una manía que es ir a ver si está la sala, porque un día tuve una pesadilla tremenda y había desaparecido la sala", ha explicado Pasqual al ser preguntado por los periodistas sobre su vuelta a Málaga tras dejar la dirección del Teatro del Soho. "Volver ha sido para mí reencontrarme esta sala después de un mes y pico de no verla y me ha parecido una sala muy hermosa con la distancia", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "se hacen muchos desastres hoy en día", al contrario que con esta sala, que ha salido adelante "gracias a mucha gente, a la escucha no siempre fácil del arquitecto", a lo que ha añadido que también le ha agradado encontrarse con la gente con las cuales estuvo colaborando algunos meses.

De igual forma, ha asegurado acudir a Málaga sin malas noticias. "No puedo añadir nada más, porque lo pensé muy mucho, porque era la verdad y porque si no no estaría aquí. El espectáculo funciona por sí solo, yo no voy a todas las plazas ni actuaciones donde está Nuria, no voy casi nunca, y a Málaga me apetecía venir, si no no estaría aquí", si hubiera una mala noticia que añadir, ha indicado.

Asimismo, ha negado un desencuentro con el actor Antonio Banderas, impulsor del Teatro, del que ha dicho que "es un actor, básicamente y por definición. Los directores a veces sabemos lo que quiere el actor antes de que lo sepa él, porque vislumbramos el final".

"Antonio me necesitó en un momento, yo no podía decirle que no, Antonio me pilló en un momento y dijo cosas que ya he escrito, que yo ya por edad y por muchas otras historias no quería ocuparme de ninguna institución más. De los dos oficios quiero dedicarme al mío, al primero, el de director de escena", ha apuntado.

Por último, ha señalado que Banderas "sabía que estaba pariendo el teatro, pero no lo que pasaría con el hijo después. Es Antonio quien le tiene que dar el biberón, no yo. Yo le ayudé y hasta que se puso en marcha, que hay gente magnífica que yo traje", por lo que ha afirmado que "la relación es la misma, como ha estado por encima de eso, como muchas cosas durante muchos años".