La obra audiovisual de Ruth Gómez pone fin a 'Miradas en movimiento' con dos proyecciones en el MUPAM

La obra audiovisual de Ruth Gómez (Valladolid, 1976) pone fin a la primera edición del ciclo 'Miradas en movimiento' con las proyecciones de las piezas 'Ruth, made in Musac' (a partir del 24 de noviembre y hasta el 15 de diciembre) y 'Spray' (desde el 17 de diciembre hasta el 14 de enero de 2025).

En abril, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, estrenó 'Miradas en movimiento', un programa de proyección de videos en el que la obra audiovisual es la protagonista.

'Ruth, made in Musac' (2004) es el primer trabajo audiovisual de la artista vallisoletana. Consiste en una proyección en clave autobiográfica de Ruth Gómez en la que explora sus miedos y emociones durante la beca artística de la primera edición convocada por el Musac (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).

Con influencias del ámbito de la publicidad, los videojuegos y el videoclip, muestra su imagen multiplicada, luchando consigo misma, en busca de superación y respuestas, han señalado en un comunicado.

Las animaciones de Gómez comparten un estilo característico, con figuras y tonos rosados, expresando su visión personal del mundo, narrando su vida cotidiana y su entorno cercano. Esta obra forma parte de la colección del Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, 'Spray' (2012), pieza cedida por la artista para su proyección en MUPAM es una animación inspirada en los murales de Belleville, París, que combina la estética de los videojuegos de los años 70 con un enfoque urbano. La obra simula un grafiti que se va dibujando, integrando la imagen de vídeo en la arquitectura y en la vida callejera.

'Spray' recrea un "muro animado" que refleja los estados de ánimo cotidianos. La artista recurre al mundo animal para representar al ser humano. En definitiva, la obra expresa, en clave optimista, su deseo de seguir creyendo a pesar de la crisis, el consumismo y la cultura materialista. 'Spray' recibió el Premio de Bellas Artes y Fotografía de la Cámara de Comercio de España en Francia en 2012.

FIN DEL I CICLO 'MIRADAS EN MOVIMIENTO'

Con la proyección de estas piezas audiovisuales finalizará el primer ciclo de 'Miradas en movimiento', que se estrenó en abril de este año con el objetivo de acercar el medio audiovisual al visitante del MUPAM con una muestra de trabajos de autores españoles de diferentes generaciones.

El programa de esta edición ha estado compuesto por una selección de seis obras, cuatro de ellas ('Tetsuo, Bound to Fail' (1998) de Sergio Prego; 'On the Edge of the Visual Field' (2003) de Mireya Masó; 'Cuerpo extraño' (2004) del grupo artístico Davidelfín; y 'Ruth, made in MUSAC', (2004) de Ruth Gómez) de la colección municipal y dos videos ('Hablando al mundo' (2023) de Juan Carlos Robles y 'Spray' (2012) de Ruth Gómez), que son obras cedidas que pertenecen a la colección de los propios artistas.

La programación audiovisual de este espacio se reanudará en el futuro Mucac Málaga con el objetivo de impulsar un espacio propio en el que la expresión artística audiovisual esté presente, ya que es una de las disciplinas creativas con mayor potencial en el contexto de la práctica contemporánea.