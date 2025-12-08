Ocho empresas optan a construir 38 viviendas de alquiler asequible que promueve el Gobierno en Ronda (Málaga)

Vista de la ciudad de Ronda. - RRSS AYUNTAMIENTO DE RONDA

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho empresas optan a la redacción del proyecto para 38 viviendas destinadas a alquiler asequible que promueve el Gobierno de España, a través de Casa47 --antes conocido como Sepes-- del Ministerio de Vivienda, en unos terrenos en la ciudad malagueña de Ronda. La licitación se realiza en torno a 300.000 euros.

Así se recoge en el acta de contratación a la que ha tenido acceso a Europa Press, en la que se señala que las ocho empresas han optado a los servicios de redacción de los proyectos de edificación de tres promociones de vivienda para alquiler asequible que acogerán las referidas 38 unidades en la capital de la Serranía rondeña.

En concreto, las viviendas se ubicarán en las calles Corregidor Francisco Arias, Capitán Ruiz de Alarcón y Doctor Jiménez Savariego, en la barriada de San Cristóbal de la ciudad del tajo.

Las empresas que optan a la redacción del proyecto son: AV13 Estudio de Arquitectura SLP; Boris Pena Architects SL; Coboros Arquitectos Asociados SLP; la UTE Estudio 22 IMG Arquitectos SLP - Belén Ramos Jiménez - Onzezero Quatre Arquitectes SLP; Ezar Técnica y Gestión SLP; Muñoz Miranda Arquitectos SLP; Networking Global New Process Arquitectos SLP; la UTE Pilar Ruiz Bulnes - Nerea López López - Rafael Vioque Cubero.

Cabe recordar que desde el Gobierno de España, a través de Sepes, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, ya se han invertido 800.000 euros en la compra de la parcela del solar del Ministerio de Defensa para construir las referidas viviendas en Ronda. A esta cifra se suma ahora la licitación del proyecto constructivo de las viviendas por un valor en torno a los 300.000 euros.