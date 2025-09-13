'Ocho de nueve no vistos' reúne las obras de la exposición del Colegio de Arquitectos de Málaga 40 años después

La exposición reúne una cuidada selección de obras de Manolo Criado, Isabel Garnelo, Karlos Guevara, Benito Lozano, Chema Lumbreras, José Melguizo, Enrique Queipo y Plácido Romero, artistas fundamentales de la escena cultural malagueña de los años 80 - UMA

Esta muestra de la escena cultural malagueña de los 80 se puede visitar en la Sala Espacio Cero de la UMA, en el Contenedor Cultural

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) presenta la exposición 'Ocho de Nueve No Vistos', una muestra conmemorativa que celebra el 40 aniversario de la exposición "Nueve No Vistos", celebrada en 1985 en el Colegio de Arquitectos de Málaga.

La inauguración de esta nueva colectiva tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en la Sala de Exposiciones Espacio Cero del Contenedor Cultural, con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, y el vicerrector adjunto, Pepo Pérez, acompañados por un elenco de artistas.

La exposición reúne una cuidada selección de obras de Manolo Criado, Isabel Garnelo, Karlos Guevara, Benito Lozano, Chema Lumbreras, José Melguizo, Enrique Queipo y Plácido Romero, artistas fundamentales de la escena cultural malagueña de los años 80, que vuelven a encontrarse cuatro décadas después en un espacio de referencia para la creación contemporánea en la ciudad.

Comisariada por Carmen Cortés e Ignacio del Río (El Estudio), la muestra parte del legado de la exposición original organizada en 1985 bajo la dirección de Tecla Lumbreras, y constituye una oportunidad única para redescubrir a una generación clave en la historia artística de Málaga.

La muestra permanece abierta al público hasta el 25 de septiembre de 2025, con horario de visitas de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.