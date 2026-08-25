El pabellón Francisco Aguilar de Vélez-Málaga (Málaga) acogerá la final de la Copa de Andalucía femenina de balonmano

Anuncio de la sede de la final de la XXIII Copa de Andalucía femenina de Balonmano - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, junto con junto al concejal de Deportes de Vélez-Málaga (Málaga), Manuel Gutiérrez, y los directivos de la Federación Andaluza de Balonmano, Irene Espínola y Alberto Camas; ha anunciado que el Pabellón Municipal Francisco Aguilar de Vélez-Málaga será el escenario de la gran final de la XXIII Copa de Andalucía femenina de balonmano.

El encuentro se disputará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 12,00 horas y enfrentará a dos históricos del panorama autonómico; el Costa del Sol Málaga y el Rahi Sepisur Adesal Córdoba.

El vicepresidente de la Diputación ha expresado que desde el organismo "seguimos apoyando la celebración de competiciones deportivas en nuestros municipios, acercando el deporte a la ciudadanía y colaborando con clubes y federaciones para seguir impulsando su práctica".

Por otro lado, el concejal del municipio ha puesto en valor el trabajo del equipo de gobierno afirmando que "estamos consiguiendo que nuestro pabellón vuelva a ser un espacio preparado para acoger competiciones deportivas de ámbito autonómico, y esta Copa de Andalucía es un buen ejemplo de ello".

"Es importante seguir dando visibilidad al deporte femenino y al balonmano base, generando espacios en los que nuestras jóvenes deportistas puedan prepararse, competir y disfrutar del deporte", ha añadido Gutiérrez.

La entrada al pabellón será completamente gratuita para fortalecer la presencia del balonmano en la provincia, brindando una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel entre los dos mejores conjuntos femeninos de Andalucía.

Además, las selecciones provinciales femeninas está citadas en la previa al encuentro para celebrar un primer entrenamiento y presenciar seguidamente este duelo andaluz, que también será ofrecido en directo por Andalucía TV y la plataforma Canal Sur Más.

Rosas ha destacado la "imparable trayectoria" del Costa del Sol Málaga, patrocinado por la Diputación a través de su marca Málaga Compite.

Las jugadoras del conjunto malacitano llegan a la cita como las vigentes campeonas y afrontan este partido con la firme aspiración de revalidar el título y arrancar con buen pie una temporada en la que buscan cosechar grandes éxitos nacionales e internacionales.

Por su parte, el Rahi Sepisur Adesal Córdoba se presenta como un proyecto deportivo plenamente consolidado en la División de Honor Oro, con una plantilla diseñada para pelear activamente por el ascenso a la máxima categoría del balonmano español.